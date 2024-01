Caso Berenice: el tío reveló que hay un video donde la joven es seguida por tres hombres

Esta mañana se realizó una movilización en Victoria por el hecho que conmocionó a todo Entre Ríos: la muerte de Berenice Gonzálvez, una joven de 23 que falleció por causas que trata de esclarecer la Justicia.

Durante la mañana de este lunes corrió la versión de que habría llegado un informe con los primeros datos de la autopsia, en la que se confirmaba parcialmente el motivo del deceso.

El supuesto análisis forense habría revelado que la víctima falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, pero que estos datos no serían suficientes para corroborar la existencia de un abuso sexual y que deberían hacerse más estudios anatomopatológicos para establecer una conclusión definitiva.

En tal sentido, no podrían esclarecer el motivo puntual de las lesiones verificadas en el cuerpo de la víctima ya que estas podrían deberse a un ataque sexual, o una reacción de la joven al ser sujetada por otras personas o a raspones que se hizo al entrar a la escuela luego de huir de la casa que ingresó con su amiga.

En la movilización de hoy, en una entrevista a 9 Litoral, Luis, el tío de Berenice comentó que asistió a la sede judicial para conocer más información al respecto de la causa. “Me atendió la secretaria del fiscal, que no me puede atender en este momento porque estaba tomando declaraciones”, dijo.

En este marco, se refirió a las versiones de este presunto informe de autopsia: “se está corriendo el comentario que llegaron todo lo que sería los análisis y todo eso. Me dijo la secretaria que eso todavía no llego, que no hay nada de eso”.

Por otro lado, indicó: “le comenté a la secretaria del fiscal, que me llama la atención que ella no lo sepa, que hay otro video que se la ve a la nena (Berenice) caminando y a lo lejos hay tres muchachos que la están siguiendo”.

El suceso

El hecho comienza cuando Berenice Gonzálvez habría sido invitada por una amiga para salir. Luego, durante la madrugada del viernes supuestamente asistieron a una vivienda en la que habrían permanecido entre las 2 y las 5.30. Posteriormente, la joven de 23 años fue hallada descompensada en las cercanías a la Escuela Laprida, motivo por el que personal de la Policía de Entre Ríos la trasladó de urgencia al Hospital Fermín Salaverry, en donde le diagnosticaron lesiones y presunta ingesta de sustancias.

En el nosocomio intentaron estabilizarla, pero cuando el enfermero realizaba los trabajos de intubación, la joven reaccionó violentamente y se escapó del establecimiento, pero cae a 200 metros y es retornada al lugar en donde era atendida. Cuando observaron la magnitud de la gravedad del cuadro médico de la mujer la derivaron al Hospital San Martín de Paraná para, horas más tardes, fallecer a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Berenice falleció en el Hospital San Martín de Paraná luego de ser trasladada desde el nosocomio de Victoria. Foto: web

Los fiscales que intervienen en la causa Gamal Taleb e Iván Yedro no descartan ninguna hipótesis sobre este hecho que, por el momento, sólo tiene a dos personas detenidas: una amiga de Berenice y un hombre de 46 años quienes, según informó el tío de la víctima, se niegan a declarar.

Al varón se lo investiga como presunto autor de la agresión y a la chica por el supuesto de que habría aportado información falsa. No se descarta que haya más aprehendidos por este suceso. Incluso el tío de la víctima enfatizó: “para nosotros hubo muchas más personas, estoy seguro”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Néstor Roncaglia este domingo comentó: “Berenice ingresó junto a una amiga a una casa de calle Italia, al 700, de Victoria, junto a otra chica. Eso dicen las cámaras de seguridad. De esa vivienda salió al rato, y las imágenes que ahora analiza la Policía la muestran desencajada: se cae varias veces, tiene un brote psicótico”.

“Los médicos han intervenido, los fiscales han intervenido, y ha habido unos primeros resultados, más allá de la muerte, dolorosa, de una chica de 23 años. Hay una persona de 46 años detenida, y una chica también aprehendida”, agregó.

A renglón seguido, el funcionario sostuvo: “es un hecho sumamente lamentable. Nos duele a todos que muera una chica de 23 años y en estas circunstancias, en una situación de consumo. Se está haciendo la autopsia del cuerpo y tendremos los resultados en los próximos días”.

Noticia en desarrollo.