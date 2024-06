Aniversario de Paraná: vecinos y turistas participaron de un recorrido histórico por la que fuera la casa del ex gobernador Febre

La UCA como miembro asesor del Consejo Marca Paraná propuso esta actividad para acompañar los festejos por los 211 años de elevación a villa de la capital entrerriana.

Anabel Waigandt, coordinadora de Marca Paraná, explicó que “todas las actividades propuestas por las instituciones que integran el Consejo Asesor para esta fecha apuntan a rescatar la identidad y la historia de la ciudad”.

Por su parte Ana María Miño, coordinadora de Relaciones Institucionales de la UCA Paraná, dió detalles de la propuesta: “Se realiza un circuito histórico con la participación de actores de nuestra Facultad y del Coro Carmina Gaudii. Y se suman docentes y graduados para realizar un contexto sobre el momento nacional, provincial y de la ciudad”, expresó.

Quien estuvo presente en la actividad fue Juana Ferro Oneto, sobrina tataranieta del ex gobernador Ramón Febre, que agradeció el rescate de la historia en torno al ex mandatario: “Es muy importante, porque además de ser pariente, me gusta la genealogía y he realizado estudios en este sentido”, dijo.

El ex gobernador Ramón Febre nació en Victoria en 1830 y falleció en Paraná en 1902. Fue, además de gobernador, legislador nacional, abogado y político argentino.