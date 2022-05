Un 2 de mayo, pero de 1982, en medio de la Guerra de Malvinas se hundió el ARA General Belgrano. Ahora, a 40 años desde aquel suceso, Sergio “Titi” Gammella decidió construir una réplica del buque navegable que será presentada en memoria de los caídos, los sobrevivientes y los familiares de quienes atestiguaron aquel día.

Gammella es oriundo de Paraná, capital de Entre Ríos. Dedicó 40 de sus 48 años al modelismo, que luego se especializó en el área naval. En diálogo con VíaPaís, recordó: “Cuando tenía 12 años, por cuestiones de salud, mi papá no pudo seguir laburando, entonces empecé a trabajar y adquirí una enciclopedia que me enseñaba a hacer distintos tipos de barcos. Ahí nació el amor por los buques en particular”.

El conflicto bélico por las islas se desató cuando el hombre tenía 8 años. A partir de ahí solo cultivó amor y orgullo por Malvinas y creó varias réplicas de distintas naves, entre ellas del crucero hundido el 2 de mayo. No obstante, hace 5 años se embarcó en un desafío mayor: hacer una más grande y capaz de navegar.

El 2 de abril del 2017 arrancó a construir la imitación del buque que hoy tiene 8,12 metros. Si bien la misma no está terminada (estima que necesitaría un año más), por los 40 años será presentada de forma estática en Paraná. Se realizará una caravana desde su lugar de nacimiento: la casa de Sergio, hasta la costanera de la ciudad, donde se desarrollará el acto oficial.

¿Cómo nació el “corazón malvinero” de Sergio Gammella, el modelista que creó varias réplicas del Crucero General Belgrano?

Teniendo en cuenta la edad del entrerriano cuando se desató la guerra, uno podría preguntarse de dónde salió tanto sentido patriótico, pues jamás podría haber ido a combatir. “Mi viejo estuvo en la Armada del 59′ al 64′. Del 60′ al 64′ perteneció al primer portaviones que fue el ARA Independencia”, aclaró. Su función era de uso táctico y fue el encargado de ir hasta Inglaterra y regresar a Argentina con el Belgrano.

“Tampoco tengo ninguna relación directa con la guerra de Malvinas, ni parientes ni amigos que hayan estado en el conflicto. Sí con amigos malvineros que tengo en la actualidad y se fueron dando a medida que fui pintando mi corazón celeste y blanco, y adquiriendo ese sentido patriótico”, agregó.

A 40 años de su hundimiento, Sergio "Titi" Gammella creó una réplica de 8 metros del Crucero General Belgrano.

Si bien estas réplicas salieron de su voluntad, la labor de sus manos y el dinero de su bolsillo, muchos de esos amigos, también vecinos y personas que conoció a través de las redes sociales le han donado materiales y plata para facilitarle su iniciativa.

¿Qué objetivo tiene la réplica de 8,12 metros del ARA General Belgrano?

Las imitaciones anteriores fueron donadas a familias de héroes fallecidos aquel 2 de mayo, como también al museo de Veteranos de Paraná. No obstante, lo que tiene pensado para esta nueva réplica de 8 metros es mostrarla por Argentina y luego dejarla en algún lugar visible con el fin de que la gente la conozca y se sumerja más en el sentimiento.

En este sentido, explicó: “La idea es mostrarlo, llevarlo a todos lados. Está montado sobre un trailer de dos ejes, y la idea es que recorra el país, que se lo pueda sacar a navegar o incluso presentarlo de manera estática”.

“Jamás lo vendería por dos razones. Primero que el barco no es mío. El barco tiene 323 dueños titulares (quienes perdieron la vida en el hundimiento). Lo segundo es que, de ser mío, nunca lo pondría a la venta porque lo último que haría en esta vida sería lucrar con la causa de Malvinas”, señaló Gammella.

El entrerriano estima que en noviembre se realizarán las pruebas de navegación fundamentales y el próximo año finalizará su construcción. La misma lleva tiempo y más teniendo en cuenta que trabaja como camionero. Pero luego de dedicar los últimos 5 años en su creación, ya sabe qué hará luego.

“Una vez finalizado mi trabajo, no tengo ninguna duda, me tomaré unas buenas vacaciones en tanto modelista. Cuando regrese de las mismas veremos qué proyecto se encargará para ese momento -indicó-. Todos estos años me han tenido compenetrado en este proyecto en particular, el ARA Belgrano, y no me ha dado mucho tiempo en pensar cuál sería el próximo, pero lo veremos más adelante”, dijo Gammella.

La réplica de 8,12 metros del Crucero General Belgrano hecha por Sergio “Titi” Gammella. Foto: Gentileza

A 40 años de su hundimiento, esta réplica invita a abrazar la causa Malvinas. De la manera en que Sergio construyó su corazón patriótico, busca que todos los argentinos sientan lo mismo, recuerden a cada caído y sobreviviente del conflicto y, sobre todo, que este 2 de mayo no se olvide a los 323 héroes que se inmortalizaron con el Belgrano.

