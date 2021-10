Fredy Frank, presidente de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL), que entre sus servicios brinda energía eléctrica en su zona de influencia, explicó que la situación para las distribuidoras de energía es difícil debido al congelamiento tarifario.

Ante la preocupación por los costos que deben afrontar, desde la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) afirmaron que el momento es sumamente “complicado”.

Frank aseguró que la situación es difícil debido al congelamiento en las tarifas, reconociendo que, si bien la población no puede pagar precios más altos porque su economía no lo permite, la cooperativa tampoco podrá soportar mucho tiempo más si las tarifas no aumentan.

Sobre este tema, señaló que la CAUL no es la única distribuidora de energía eléctrica que sufre esta situación, sino que las demás también atraviesan este momento complejo. “Hay que estar contento con tapar lo más urgente pero no se está logrando cumplir con todo”, dijo.

Por otro lado, destacó que, entre sus visitas guiadas, van a incluir la de su fábrica de productos lácteos. En este sentido, dijo que la producción de productos tales como yogur, leche y quesos está funcionando normalmente, de manera adecuada.

La Cooperativa del Alto Uruguay confirmó que aumentarán las tarifas en el servicio energético. Misiones Online

Por otra parte, Frank celebró el correcto manejo de la pandemia que se realizó en Misiones. “Yo creo que los misioneros, si bien hemos sufrido la pandemia, trabajamos muy bien con la parte productiva y turística”, mencionó.

En este sentido, comentó que la cooperativa apoya fuertemente al turismo interno, “ahora estamos muy entusiasmados en promocionar todo lo lindo que hay en nuestra zona”. Por último, recordó que a los turistas que se acercan a la localidad de 25 de Mayo, ofrecerán recorridos por la fábrica, motivo por el cual han contratado un ingeniero que guíe las visitas.