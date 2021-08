El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo en Villa Stemberg, Oberá, donde un hombre agredió a un joven de 19, el acusado fue identificado como, Fabián M. de 42 años, el cual ya estuvo detenido en 2019 por haber atacado a su expareja. Además el joven denunció que este lo amenazó con un arma de fuego.

La agresión se dio cuando el denunciante transitaba a pie con dos amigas y un amigo por calle Polonia, en Villa Stemberg, fue sobrepasado por un Renault Clío color gris, dominio KDP 295, cuyo retrovisor impactó en el brazo de E. A, el cual disgustado lanzó un golpe de puño al auto.

Ante esto el conductor del vehículo bajó y amenazó a los cuatro transeúntes con un arma de fuego y golpeó al denunciante en el rostro.

Por ello el damnificado y su familia se acercaron a la comisaría a denunciar sin embargo, debieron recorrer varias sedes policiales para ampliar la denuncia.

Según explicaron, en primera instancia denunciaron el hecho ante la Seccional Quinta, jurisdicción del lugar de residencia del joven. Luego lograron averiguar el nombre y datos del agresor con antecedentes de violencia por ello pretendieron ampliar la denuncia, pero en la Quinta les manifestaron que debían dirigirse a la Seccional Primera, con jurisdicción en el lugar del hecho.

Al llegar al lugar, los encargados de guardia les manifestaron que tendrían que volver hoy para hacer la denuncia ya que no había oficial a cargo, ante esto los denunciantes manifestaron “pasamos una situación horrible, con la angustia de las posibles secuelas que pueda ocasionar el golpe en el ojo, pero después nos encontramos con que la Policía nos pone un montón de trabas para hacer la denuncia”

Agregaron además “si no es un tema de jurisdicción, es que no hay oficial para tomar la denuncia. Para colmo estamos en pandemia y nos hacen ir de un lugar a otro. Es increíble, como que buscan que la gente actúe por su cuenta”, cuestionaron.

Sin embargo luego de insistir varios minutos lograron que les tomen la denuncia en la Seccional Primera, “averiguamos el nombre del agresor y nos enteramos que ya estuvo preso por golpear a la mujer, y en el barrio todos los vecinos le tienen miedo. Cómo puede ser que una persona tan violenta esté libre, actúe con tanta impunidad y ande armado”, lamentaron.

Antecedentes

Hace poco más de dos años, Fabián M. (42) estuvo preso por violencia de género, ya que lesionó gravemente a su ex esposa, quien padeció la fractura del tabique nasal, hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Además, el agresor amenazó a la víctima con quemarla viva si lo denunciaba.

La mujer estuvo internada cuatro días en el hospital Samic de Oberá, si bien a las pocas horas el implicado fue detenido, por orden del Juzgado de Instrucción Dos durante varios días, la mujer y su familia dispusieron de custodia policial.

La víctima, ex esposa y madre de sus tres hijos, Romina R. (29), contó a El territorio que “Siempre me decía que si iba preso, cuando salía me iba a prender fuego. Mil veces me dijo que me iba a matar, pero nunca lo denuncié porque me tenía amenazada”

La mujer comentó que sufrió al menos una docena de hechos violentos por parte de este hombre, incluso mencionó que la golpeó cuando estaba embarazada de su hija más pequeña.

Luego el implicado la amenazó para que no cuente lo sucedido, pero la evidencia de los golpes hizo imposible ocultar la verdad y tuvo que ser internada. Tras la denuncia, el agresor estuvo detenido un mes y luego recuperó la libertad.

La investigación del ultimo incidente está a cargo de la Seccional Primera de Oberá e interviene el Juzgado de Instrucción Dos. Fuentes del caso anticiparon que en las próximas horas el juzgado interviniente solicitaría la detención del sospechoso.

