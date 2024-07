Falsa denuncia de secuestro en Oberá revela un trasfondo de violencia de género.

Una falsa denuncia de secuestro movilizó a una gran cantidad de efectivos policiales y generó enorme preocupación en la comunidad de Oberá. Afortunadamente, la madre y su hija de 2 años fueron halladas sanas y salvas en el barrio Cien Hectáreas. El trasfondo de esta situación se relaciona con episodios de violencia de género.

La denuncia fue realizada por Rey Ángel V. (37), ex concubino de la mujer, quien afirmó que un hombre las había secuestrado en un auto gris. Sin embargo, Andrea Soledad M. (26) informó a la Policía que había decidido abandonar la casa debido a los reiterados hechos de violencia por parte de su ex pareja y le comunicó su decisión a través de una llamada telefónica, pidiéndole que no la buscara más.

Alrededor de las 20:45 de ayer jueves, madre e hija fueron encontradas en el Salón de Usos Múltiples del barrio Cien Hectáreas. La rápida intervención policial permitió desmentir la versión del secuestro.

El juez de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Piris, ordenó la detención de Rey Ángel V. por falsa denuncia.