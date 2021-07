Este lunes, Lucas, hijo de Hugo Wasiluk, quién hace 4 años fue presuntamente asesinado por policías de la ciudad de Oberá, denunció que agentes entraron a su vivienda sin orden de allanamiento, agredieron física y verbalmente al joven y se lo llevaron detenido junto con su amigo menor de edad.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá, en donde se detalla los hechos ocurridos el último viernes alrededor de las 20:30 horas en el barrio Evita, de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, donde el joven reside con su madre y abuela materna.

Lucas Wasyluk de 19 años explicó que 6 integrantes de la comisión policial entraron a su habitación y con gritos y amenazas lo agarraron del cuello para que no pueda gritar ni defenderse.

El joven relató la pesadilla que vivió “me esposaron y con empujones y golpes me subieron a mí y a mi amigo menor de edad en la parte trasera de la camioneta. También se llevaron mi equipo de música y hasta ahora no pude recuperarlo”.

Agregó que “Lo único que hice fue preguntar por qué me detenían y le pedía ayuda a mi mamá, que presenció todo sin poder hacer nada, al igual que otros vecinos sorprendidos por la brutalidad de los policías”.

Una vez reducido y esposado, el joven y su amigo fueron trasladados a la comisaría de Villa Bonita “Me pegaron y todo el tiempo me insultaban diciéndome maricón”.

Continuó contando que luego lo llevaron a la Seccional Quinta de Oberá “me revisaron por arriba y me volvieron a llevar a Villa Bonita, mientras me amenazaban para que no haga ninguna denuncia por lo que pasó, porque ahí sí me iban a agarrar”

Remarcó además que le amenazaron diciendo “Vos, Wasyluk, cuidate porque te tenemos marcado” Con respecto a su amigo contó que “no le pegaron ni le amenazaron, por suerte, lo que también me demuestra que el problema es conmigo”

El joven es hijo de Hugo Wasyluk de 38 años, quien fue encontrado muerto a golpes en una celda de la seccional primera de Oberá, el 26 de abril del 2011, es por ello que Lucas asegura que este accionar ilegal de la policía tiene relación con el caso de su padre.

“Los policías me persiguen porque me empecé a mover por lo de mi papá, pero voy a luchar hasta que se haga justicia”, expresó Lucas.

La versión oficial que fue relatada por los agentes que irrumpieron en el domicilio del joven fue que Lucas se había dado a la fuga luego de que sea denunciado por ruidos molestos, hecho que fue desmentido categóricamente por el joven y apuntó contra los policías:

“Dicen que un vecino se quejó por la música fuerte, pero no creo porque eran las 20.30 y después de eso hubo música toda la madrugada en el barrio y la Policía ni apareció”

Además agregó que las amenazas vienen desde hace tiempo y que tiene miedo que le pase lo mismo que a su papá “Ellos me persiguen a mí. Hace un tiempo me fui a Buenos Aires porque me amenazaron; ahora, hace tres semanas volví y ya pasó esto”

Lucas Wasyluk seguirá adelante con el pedido de justicia para su padre. Primera Edición

“Estoy cansado y tengo miedo, sobre todo por mi mamá y mis abuelas, pero no voy a aflojar. Quiero justicia para mi papá” Expresó Lucas.

Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) este lunes elevaron una nota al jefe de la Policía de Misiones, comisario general Carlos Miguel Merlo, solicitando un informe al respecto.

En este sentido se refirieron a la situación y expresaron en la nota: “Estamos preocupados y ocupándonos de esta situación que, de haber existido, repudiamos total y absolutamente este tipo de prácticas que violan toda la normativa nacional e internacional de acceso a la comunicación de quienes se encuentran privados de su libertad y los malos tratos”.

Lucas denuncia que es hostigado por los agentes policiales “Todo el tiempo los policías pasan por mi casa observándome, lo mismo en cualquier lugar donde esté me observan y me persiguen. Me siento amenazado y tengo miedo que me pase lo mismo que le pasó a mi papá”

Por ello “pido protección para mi mamá, mis abuelas y para mí, ya que pasamos por muchas situaciones de violencia policial” indicó.

La denuncia del lunes se realizó con el patrocinio del abogado y diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, quien además es querellante en representación de la familia en el expediente que investiga el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk.

Fuente: El territorio