Gran parte de la población de El Soberbio está asentada en terrenos que la compañía El Soberbio S.A. dejó abandonados cuando fue a la quiebra. Según el intendente Roque Soboczinski, 70% del casco urbano carece de título de propiedad. Los ocupantes presentaron una oferta de compra de las tierras que fue rechazada y ahora esperan una contraoferta. De no llegar a un acuerdo se plantearía una demanda colectiva.

Roque Soboczinski, intendente de El Soberbio, indicó que luego de una reunión con los ocupantes de estos lotes y sus representantes, acompañados por el municipio, decidieron ofrecer 15 mil pesos por hectárea, lo que en principio no les pareció justo a la síndico de la empresa en quiebra. En estos momentos están a la espera de que aparezca una nueva oferta por parte de la empresa El Soberbio SA.

“Surgió un precio que toda la población encontró un poco por encima de lo esperado e hicimos una reunión local en El Soberbio donde todos los representantes de las comisiones vecinales de esta propiedad propusieron un precio de aproximadamente 15 mil pesos la hectárea, acercamos esta propuesta la cual fue escuchada por la síndico, que encontró poco y pidieron tiempo para pensar y ofrecer otro precio”, explicó Soboczinski.

Además, aseguró que representantes de todos los parajes y ocupantes tanto del casco urbano como de las colonias, lo que buscan es llegar a un acuerdo mediante una negociación con la empresa en quiebra, para evitar que cada uno de los ocupantes deba hacer una demanda por separado, debido a los altos costos y al exceso de tiempo que lleva esto.

“Hay unos pocos propietarios que sí tienen el título de su casa en El Soberbio y en las avenidas, más del 50 % no tiene títulos, después hay unos pequeños lotes que consiguieron ser demarcados por el IPRODHA para la construcción de viviendas”, indicó el intendente. “Pero aproximadamente el 70 % del casco urbano no tiene título de propiedad”, aseguró Soboczinski, incluyendo a los propietarios de comercios, hoteles, locales gastronómicos, etc. También señaló que dentro del municipio siempre tuvieron problemas para edificar debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo antes con la empresa.

“Siempre tuvimos problemas de presentación de edificación, para la construcción de un polideportivo, de una municipalidad nueva, cuadras de cordón cuneta, de asfalto y toda la proyección que pensamos programar, debido a que chocamos con la falta de mensura y la falta de papeles o espacio público para la construcción”, dijo el intendente.

Continúan las negociaciones por la compra de tierras en El Soberbio. Misiones Online

“Tenemos una población con un derecho posesorio, estamos hablando de un pueblo que cumplió 75 años, el casco urbano tiene 75 años y las primeras edificaciones también y estamos hablando que la gente no tiene título de propiedad. Entonces cuando la ley dice que el derecho posesorio pasa a tener la persona que ocupa un lote o más, estamos hablando de gente que ya tiene la posesión ganada, porque está ocupando ya hace 50 o 60 años el mismo lote”, sostuvo Soboczinski.

“Entonces también se piensa que, si no hay acuerdos futuros, vamos a empezar con la demanda posesoria asesorado por la municipalidad, colectiva es decir juntar a todos los que tienen el derecho posesorio y hacer demandas posesoria para con la síndico”, adelantó.

Por último, aclaró que los tasadores calcularon un total de 1160 millones de pesos aproximadamente por las 14 mil hectáreas, pero por el momento el municipio y los ocupantes están lejos de poder aceptar estas cifras que dan un mínimo de 83 mil pesos por hectárea en la zona rural, muy por encima de lo que los ocupantes están en condiciones de pagar.

“Nosotros no podemos quedarnos quietos como gobierno municipal, tenemos que alzar nuestro grito en defensa, primero porque es nuestra comunidad, segundo porque creemos que el precio es demasiado y tercero porque la gran mayoría de nuestros abuelos murieron sin tener el título y tenemos la posesión ganada por vivir hace más de 20 años en el mismo lote”, manifestó finalmente el intendente de El Soberbio.