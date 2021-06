Mediante la resolución firmada por la ministra de trabajo de la provincia, Silvana Giménez, el día de ayer, se suspendió el paro previsto por los empleados de la municipalidad de Leandro N. Além de 48 horas, Así lo informaba la delegada gremial de los trabajadores, Graciela Goi.

Luego de dos días en asamblea permanente, la medida de fuerza prevista afectaba principalmente a los servicios públicos como la recolección de residuos. Fue convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) luego de no lograr un acuerdo con el intendente Waldemar Wolenberg, con quien se reunieron durante la mañana de ayer.

Silvio de Olivera, delegado de ATE, dijo “queremos llegar a fin de mes y llevar comida a nuestras casas, y algunos trabajan doble turno y no llegan”

Durante la mañana del día de ayer, desde las 6 horas, se llevó adelante una asamblea en el galpón de maestranza, hasta allá llegó Wolenberg para tratar de destrabar el conflicto. Se dio un diálogo donde todo parecía encaminado a solucionarse luego, cuando iba a firmarse el acuerdo en la sede del centro cívico local, según el gremio, en el papel no respondía a lo que se había acordado en la asamblea y por lo tanto no fue firmado.

El delegado de la ATE explicó que “delante de todos los compañeros el intendente se comprometió a darnos el aumento de 6.000 pesos al básico en tres cuotas siendo la primera en el mes de junio, pero cuando fuimos a firmar nos cambiaron a que ese aumento solo sería una suma fija remunerativa, cosa que no es lo que habíamos hablado así que no nos dejaron más opciones que no firmar y convocar a este paro por 48 horas desde las 9 de la mañana de este miércoles”

Mientras tanto los vecinos manifestaban su descontento sobre la falta de recolección de residuos que se acumulan frente a los domicilios y comercios, a través de medios locales y sobre todo redes sociales.

Con esta conciliación obligatoria se reabre nuevamente el diálogo para ver si entre empleados e intendente pueden acercar posiciones y llegar a un acuerdo.