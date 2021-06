Mediante la solidaridad de los vecinos de la zona rural de Alba Posse, el productor Jorge Bonkievich de 45 años, pudo recuperar dos novillas que le fueron sustraídas por parte de un ex agente de la Policía de Misiones que cuenta con un amplio prontuario por estafas.

Así ocurrió este último jueves, donde por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, personal de diferentes dependencias de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle allanó una propiedad de José Luis P. de 34 años, quien años atrás fue dado de baja de la Policía por diferentes ilícitos.

En el allanamiento secuestraron las dos novillas que el productor Bonkievich, dos semanas atrás, habían desaparecido de su propiedad.

El dueño de los animales acusó al ex policía de que debido a su antiguo cargo amistades en el servicio lo encubren “Tuve un gasto tremendo de ir de acá para allá durante varios días, siendo que desde el principio estaba claro que los animales me pertenecen y que otra persona se aprovechó de la situación de quedarse con algo que no le corresponde. Pero como es un ex policía, en Alba Posse tiene varios amigos de la fuerza que lo encubren, como quedó demostrado ahora”.

El productor explicó que accedió a dos novillas del Plan Ganadero y cuenta con los documentos y marcas que lo avalan, fue él mismo quien presentó pruebas ante la comisaría de Alba Posse, como también testimonios y hasta fotografías que comprometería al ex policía denunciado.

Pero expresó que el propio jefe de la dependencia policial, intentó convencerlo de llegar a un acuerdo amistoso con el sospechoso, lo que rechazó de manera tajante.

“Parece que los que trabajamos día a día no tenemos derechos. Esta no fue la primera situación que sufren los productores del lugar, porque son muchos los casos sin respuestas”, remarcó con indignación el productor.

Aseguró también que su caso sirve para ejemplificar las conexiones y complicidades que conspiran contra el combate del delito que cada día más se instaura en la zona del Alto Uruguay.

“El mismo jefe de la comisaría encubrió al ladrón, que tendría que estar preso por lo que hizo y las causas que tiene. El jefe me quiso convencer para que haga un trato amistoso. Me dijo: ‘Vamos a hacer lo siguiente, P. quiere hablar con vos y te va a devolver las novillas. Después vemos cómo le dibujamos. Podemos decir que estaban volando por ahí y aparecieron arriba de un árbol (Sic). Vamos, sacamos unas fotos y recuperás tus animales’. Como en todo de burla, todavía”, comentó Bonkievich.

A lo que el productor respondió con sorpresa e indignación que eso no le parecía correcto, ya que el ex policía cometió un ilícito.

“Pero ahí el jefe de la comisaría me preguntó: ‘¿Vos querés que el otro vaya preso o querés recuperar tus animales?’. Me pareció una total falta de respeto. Aparte que así, encubriendo las macanas, es imposible que la ley funcione bien”.

Es por eso que firme en no retirar la denuncia avanzó en el ámbito judicial y gracias a vecinos y funcionarios, el jueves recuperó sus dos novillas, tras el citado allanamiento de la propiedad de José Luis P.

Jorge Bonkievich integra la Asociación de Plantadores de Tabaco, y es por esta entidad que el pasado 20 de mayo recibió las dos novillas del Plan Ganadero, las cuales trasladó al corral de un cuñado, en Paraje Tres Bocas, Alba Posse.

El productor contó cómo desaparecieron las vacas “El 27 los animales se escaparon y empezamos la búsqueda, pero primero pensamos que estaban en un potrero abandonado. El miércoles 2 (de junio) mi cuñado recibió fotos de las novillas que estaban en la chacra de un vecino y las reconoció por la marca y la caravana (aro en la oreja)”.

Pero a través de WhastApp otros vecinos difundieron el hallazgo de los animales sin imaginar que el ex policía se haría pasar por el propietario.

Con respecto a esto, Bonkievich opinó que “hábil para aprovecharse de la situación, P. llegó diciendo que era el dueño de los animales y los vecinos le creyeron. Cuando llegué me dijeron que P. llevó las novillas, por eso conseguí el número y le dije que son mías y que tengo todos los papeles. Pero como se cree tan impune insistió en que eran de él”.

El productor, viendo que el acusado se negaba a devolverle los animales, radicó la denuncia en la comisaría de Alba Posse con una serie de pruebas contra el ex policía, una secuencia de fotos del día que retiró los animales de la chacra donde fueron resguardados.

“Cuando hice la denuncia presenté todas las pruebas. Ahí tendrían que haberlo detenido, pero lo único que hicieron fue cubrirlo. Por eso el sábado pasado (5 de junio) me acerqué la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle para hablar con las autoridades. Recién ahí se empezó a mover en serio”, puntualizó.

Bonkievich también destacó el aporte de su amigo Hugo Santos, quien alertó que el ex policía había comercializado a mediados de la semana las dos novilla a un carnicero de 9 de Julio.

Pero llegaron a tiempo y alertaron a la gente del lugar del ilícito, y mediante lo que él llama como una “cadena de devoluciones”, lo que finalmente permitió que le restituyan sus animales.

Fuente: El territorio