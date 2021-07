En las primeras horas de este jueves se dio a conocer un hecho insólito que ocurrió a 12 kilómetros de Zapala, en Neuquén. Dos vecinos comenzaron a “pelearse” y no solo que no llegaron a un acuerdo sino que terminaron con una casa quemada y 62 chivas calcinadas.

El hecho sucedió en el paraje rural Mallín del Muerto cuando un hombre denunció usurpación, amenaza e intento de asesinato. El conflicto habría iniciado hace ya dos años, cuando Abraham Urrutia junto a su esposa, Susana Sandoval, denunciaron que un vecino les había usurpado un puesto a 15 metros de su hogar. “Hicimos las denuncias correspondientes, pero nadie hizo nada. Fueron 15 las denuncias que presentamos y nadie hizo nada. La justicia está esperando que esto pase a mayores”, aseguró el hombre.

No obstante, dado a que la Justicia no resolvía el conflicto, el vecino en cuestión habría ingresado al terreno de Urrutia estaba allí, y lo habría invitado a pelear: “Pasó por fuera de mi campo y me gritó: ` Vení, salí para afuera. Vení al campo a pelear. Te voy a matar. Salí no seas cagón sino te voy a prender fuego a vos, a tu casa, a tus perros y a tus chivas, salí´, y lo hizo”, expuso en la denuncia.

Una pelea entre vecinos neuquinos terminó con 62 chivas calcinadas y una casa quemada Foto: LM Neuquén

No obstante, lejos de seguirle la corriente, el hombre fue a la comisaría junto a su esposa, y en el medio de la declaración, la Presidenta de la Comisión de Fomento de Mallín del Muerto los llamó diciendo que se les estaba prendiendo fuego la casa. “Ahí, salimos disparados”, dijo.

Al arribar al hogar ya se encontraron con la casa quemada: “Ya estaba todo destruido. Prendieron fuego el corral con las 62 chivas preñadas y toda la casa estaba quemada”, describió. Solo sobrevivió una chiva, pero la tuvo que sacrificar porque tenía los ojos quemados y lastimaduras que la hacían sufrir mucho.

Por su parte, María Ida Maripan, la Presidenta de la Comisión de Fomento de Mallín del Muerto , quien llamó a la pareja para notificar del incendio, aseguró que este vecino tiene problemas con demás vecinos también. “Hace 30 años que vivo acá y hace once ocupo este cargo. Y desde hace dos años que este hombre vino a usurpar la casa, que tenemos problemas en el paraje”, comentó en diálogo con LMN.