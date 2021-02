Una vez más, la violencia de género vuelve a ser tema de agenda. En esta oportunidad se dio a conocer el relato de Gabriela Calmejane, otra de las tantas mujeres víctimas de violencia por parte de sus ex parejas. La joven solicita ayuda inmediata para ella y sus hijos.

Según relató Gabriela en diálogo con LMN, mantuvo una relación de 17 años con Cristian, quien ahora es un agresor.

El hecho se dio a conocer cuando la joven compartió en su cuenta de Youtube un video donde contó que vive “constantes” perseguimientos de su ex, de quien se separó en octubre pasado. “Fue mi primer novio, mi primer todo. Nos juntamos cuando tenía 17”, recordó sobre la larga relación de la que fueron fruto sus cuatro hijos, de 11, 8, 6 y 3 años.

Sin embargo, el vínculo fue tornándose violento con el paso de los años. “Empezó con celos, me decía cómo peinarme, cómo vestirme, me revisaba el celular y me alejó de mi familia y amigos”, detalló. A su vez, agregó que a partir de la pandemia, y la estadía en casa, en marzo de 2020, el sometimiento no hizo más que intensificarse. “Me decía gorda, fea, vaca, que roncaba como un animal, me insultaba delante de mis hijos y me dejaba mal delante de otros”, contó.

Una mujer de Neuquén pide desesperadamente protección para ella y sus hijos: “Tengo miedo” . Foto: LM Neuquén

Afortunadamente, Gabriela contó que se cansó de tanto maltrato y decidió ponerle punto final a la relación luego de que Cristian hasta le confesara que “estaba teniendo pensamientos y sueños feos, que el diablo lo incitaba a violar niños y matar mujeres”, confió la víctima a este medio.

Luego de esto, la joven inmediatamente radicó la primera denuncia y requirió una prohibición de acercamiento. Allí inició oficialmente su separación, que terminó siendo el comienzo de un nuevo atosigamiento.

“Él sigue humillándome, hostigándome, espiándome, avasallándome en redes e intenta manipular a nuestros hijos en mi contra”, aseguró e indicó que las actitudes van desde cambiar su contraseña en redes sociales para revisar sus interacciones, hasta hacerse pasar por ella en aplicaciones de citas. Esto último fue descubierto por un primo de Gabriela, quien se topó con su nombre en la red social, estableció contacto para verificar quien estaba del otro lado, y recibió una foto íntima de la mujer.

Lejos de ser todo, Cristian también intentó quitarle su departamento al cancelar su contrato de alquiler, también denunció a su ex suegra y a su ex cuñada para victimizarse, y contactó a la esposa de un amigo de Gabriela afirmando que ella tenía una relación extramarital con su esposo.

Sobre cada acto que el hombre lleva adelante, ella se dirige hacia la comisaría y realiza las denuncias correspondientes, no obstante, hasta el momento no hay ninguna solución. “No estoy tranquila, siempre está tramando algo, el perseguimiento es constante”, sostuvo.

Gabriela indició que un día fue a realizar una denuncia y que se lo encontró a él en la comisaría: “Él estaba en la Comisaría Séptima haciéndome una denuncia a mi por daños y perjuicios, y nos cruzamos. Me empezó a decir puta, cochina, que por mi culpa perdió el trabajo, puros insultos. Yo nunca le conteste, solo miré para abajo y les dije a los policías, que no hicieron nada, ‘Ustedes son testigos de cómo me agrede’. Cuando salí, me quedé en la vereda esperando a mi papá, me miró y me hizo una seña en el cuello como diciendo ‘Te voy a matar’”.

Debido a la cantidad de situaciones que ha vivido la mujer, sostiene que no vive tranquila y que la Justicia debería ayudarla y buscar una solución.