Una española se ganó el corazón de los neuquinos al describir las cualidades que más ama del norte provincial

Para hacer un aporte como misionera católica, la influencer española, Carlota Valenzuela, arribó al norte de Neuquén, pero nunca se imaginó que la cultura de allí le atraparía por completo. A través de su cuenta de TikTok, enumeró algunas de las cualidades de los ciudadanos que más ama.

La muchacha es conocida por los viajes que hace con objetivos puramente religiosos. Tras una misión en Jerusalén, regresó a su ciudad y allí tomó la decisión de hacer una nueva misión en Argentina, donde su guía espiritual, Marco, ya se encontraba.

Es de esta forma que la joven, oriunda de Granada, armó nuevamente el bolso y cayó al territorio neuquino, sitio del que quedó maravillada. Si bien visitó algunas otras partes del país, aseguró que no las conoce tanto.

Carlota, la española que se enamoró del Norte neuquino. Foto: Instagram

“Hay tres cosas que me apasionan de la Argentina. Bueno, del norte neuquino, porque no he visitado tanto la Argentina”, dio comienzo a su video, que cosechó miles de visualizaciones en TikTok y también en Instagram, y se ganó el corazón de los ciudadanos de allí.

Las tres cosas que le apasionan a Carlota de Neuquén

Entonces, inició: “La primera es el dramatismo, la exageración, la hipérbole como forma de vida. Aquí o amas u odias las cosas, no hay término medio; o eres re fanático o no puedes”, señaló. Su admiración por la Patagonia queda en evidencia también en las redes sociales, donde muestra su día a día.

“La segunda es el afecto físico, el abrazo como estándar. Aquí, en el norte neuquino, incluso la gente que no me conoce viene, me saluda y me da un beso. Y no digo ya en la misa, la Paz son abrazos apretados que me dan la vida”, expresó.

Carlota también destacó “el aspecto de lo comunitario” que tienen los argentinos, evidenciado en Neuquén. “Que de un mate beban 20 personas, que en un bote de dulce de leche entra una cuchara, uno chupa y el otro la mete”, aseguró, y luego sumó: “Para el COVID es regular, pero para la fraternidad es maravilloso”.

Ya dando por finalizada la grabación, rescató su fanatismo por el chivo, el fernet, el mate, el dulce de leche, la música, la chacarera, el chamamé y la zamba. “¡Amo este país!”, cerró la joven española con una sonrisa enorme en su rostro.

¿Por qué Carlota recomendó “no” ir al Norte neuquino?

El jueves 13 de abril, la española volvió a publicar un video, tal vez más encantada por la provincia que antes. En la filmación, recomienda de forma irónica por qué no se debería visitar el norte de la provincia de Neuquén.

“No se te ocurra venir, si no quieres que te atrape la fuerza de las piedras, sus ríos que confluyen, sus rojos atardeceres”, arrancó diciendo. Luego, sumó: “No vengas, si no quieres que te arda el corazón con el cariño de su gente”.

Entonces, advirtió: “Ten cuidado en el norte neuquino, porque podes tocar el techo de la Patagonia y sentir que tocaste el cielo. Y entonces, sólo pensarás en cosechar papas en una chacra a orillas del Nahueve, asar un chivito y no moverte de aquí jamás”.

Entre los comentarios, algunos neuquinos que afianzaron una amistad con la española lamentaron que estuviera a pocas semanas de irse, asegurando que la extrañarán. El sentimiento fue mutuo, y con angustia comenzaron las despedidas.