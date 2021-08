En la mañana de este lunes, y tras la intensa nevada que arrasó la localidad de Caviahue, en Neuquén, José Alfaro, un conocido bicicletero de la localidad, compartió un video donde mostró sus habilidades con este medio de transporte y una ingeniosa manera para afrontar la nieve. El hombre se las ingenió y creó bicicletas con tornillos y las adaptó para poder utilizarlas por encima de la nieve.

“La empecé a diseñar, como uno vive en la cordillera con nevadas, pensaba, ‘siempre usamos cadenas’. Pero no podía ponerle cadenas, por eso se me ocurrieron los tornillos. Le puse 225 enroscados a las cubierta y le puse un poncho de cubierta de auto para que me proteja la cámara y en la rueda delantera le puse un patín de moto de nieve y anda muy bien”, contó José en diálogo con Diario de Río Negro.

El hombre compartió un video donde mostró su invento, y en este contexto, sus compañeros de trabajo contaron: “José hace un tiempo quería ser prestador para paseos en Copahue y Caviahue y como yo fui el primero en ofrecer paseos en motos de nieve, juntamos dos ideas. Lo conocí y me contó que estaba buscando un patín para adaptar a la bicicleta. Yo le presté uno de la moto de nieve y así no solo se podrá andar en verano y en tierra, sino también en la nieve”.

Además, José agregó: “A este invento nuevo todavía no le puse nombre. Es fruto del esfuerzo y el trabajo. Uno como es loco de la bicicleta, siempre va a estar inventando algo. Hace cuatro años inventé una cuatricicleta, que tengo para el verano para que ande la familia y los chicos en la costanera del lago Caviahue”, concluyó José e invitó a dar una vuelta en bici, para cuando gusten.