Ya se ven las casas decoradas, los árboles navideños iluminando cada rincón y las catas a Papá Noel ya están en viaje, chicos y no tan chicos mandan sus deseos para el cierre de este año tan particular marcado por cambios de hábitos, muchas solidaridad y también pérdidas. En Neuquén una joven que acude al merendero Luz de Esperanza escribió como está atravesando este particular contexto y tuvo un pedido que conmovió a todos: “Mi deseo es que mi familia esté junta de nuevo y volver a ver a mi papá”. El hombre falleció producto del COVID-19, pero además perdió a sus abuelos.

El merendero se encuentra en el barrio Confluencia y durante la pandemia mantuvo sus puertas abiertas para recibir a todos los vecinos entendiendo el difícil contexto que estamos atravesando y llevando adelante los protocolos sanitarios necesarios para cuidar a las mujeres que lo integran y a quienes acuden por un plato de comida. En este contexto es que se armó el árbol de navidad y los chicos dejaron bajo del mismo sus cartas para Papá Noel.

Una joven conmovió a sus vecinos por la carta que le escribió a Papá Noel. LMNeuqu

La menor de 16 años plasmó en palabras el dolor que atraviesa por la pérdida de muchos seres queridos como consecuencia del virus. “Este año fue un año muy feo y triste, me pasaron cosas que no pensaba que me iban a pasar. Se fue mi abuelo y mi abuela. Los extraño mucho a los dos”, comienza la carta que la ayudó a poner en palabras lo que está atravesando y gracias a la cual desde el merendero están buscando la colaboración de algún profesional para que pueda ser contenida en el marco de la atención psicológica ya que las pérdidas fueron muy fuertes. Así lo expresó Silvia Barrientos, encargada del lugar, en diálogo con LMNeuquén.

Mariana acude al merendero junto a su familia hace varios años. Según detallo Silvia el padre de la joven trabajaba pero como son una familia numerosa se apoyaban en la ayuda del merendero para poder comer. Ahora con la muerte del hombre, Mariana y sus seis hermanos quedaron bajo el cuidado se su madre y desde Luz de Esperanza sostienen que es necesario que estén contenido luego del sufrimiento que atravesaron.

Una joven conmovió a sus vecinos por la carta que le escribió a Papá Noel. LMNeuqu

Luego del fallecimiento de sus abuelo si “papá cayó internado y no aguantó y se tuvo que ir con mis abuelos al cielo”. “A mi papá lo extraño un montón, él me hace tanta falta. Pero bueno se tuvo que ir, ahora está con Dios y me mira y me ayuda desde el cielo. No es fácil estar sin mi papá, tantas cosas que hacíamos juntos”, se lee en la sentida carta.

“Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y darle un abrazo y decirle que lo quiero mucho”, escribió y agregó: “Esto me pasó este año y ojalá que el año que viene sea un año mejor”. Antes de terminar, Mariana deja en claro cual es su pedido para estas fiestas: “Mi deseo es que mi familia esté junta de nuevo y volver a ver a mi papá”. Es imposible no leerla y que los ojos se te llenen de lágrimas, el dolor por las pérdidas que sufrió esta joven neuquina se repitan a lo largo y ancho del mundo entero, por eso es necesario tomas conciencia y respetar todas las medidas sanitarias, para evitar que más personas se contagien y pierdan la vida.