Un video se viralizó en Neuquén luego de que los usuarios de las redes sociales lo difundieran ante la indignación que generó la caza ilegal de pumas. La Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos identificó a los autores en Buta Ranquil, Neuquén, aunque el intendente de la localidad dijo que el video no ocurrió en la zona.

Lucía Redondo, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, dijo que el jueves pasado una persona de Chos Malal identificó a las personas del video e hizo la denuncia policial.

En el clip se ve a cuatro hombres caminando con un puma cada uno sobre sus hombros. Esto generó rechazo en las redes sociales a nivel nacional por el delito que cometieron estos jóvenes. “Se identifica a uno en particular, a quien se le labró la infracción 11.827″, afirmó Redondo en diálogo con LU5.

Por su parte, “las otras dos personas niegan rotundamente que fueran ellas. Así que se le da intervención a la fiscalía de Delitos Ambientales por la actividad sin autorización, sin justificación”, expresó.

Uno de los hombres es de apellido Ferrada, “son los tres de la zona. Esas imágenes corresponden a una zona llamada Tungar, próxima a Buta Ranquil”, garantizó la mujer.

Según las fuentes, estas personas mataron a una hembra adulta con sus crías, pero de todas formas la caza no es legal bajo ningún punto de vista, por lo que la pena de delito será de 85 mil pesos.

Pedro Cuyul, intendente de Buta Ranquil, afirmó que las personas que se ven en el video no son de la zona. En diálogo con LMNeuquén, el funcionario declaró que dos de los que fueron identificados son empleados municipales y otro es colaborador de primera línea en las jineteadas. “Cuida caballos, es un pibe muy sano. No, es imposible”, resaltó.

“La investigación la plantearon en la zona nuestra, pero no saben bien dónde fue la cuestión. Vinimos hoy a Neuquén para ponernos a disposición del equipo de guardafauna de la provincia para articular en conjunto y tratar de esclarecer este tema”, certificó.

El intendente confirmó que va a ayudar en el proceso de la Justicia para “esclarecer” la situación. “Los conozco, el viernes pasado estuve con los guardafaunas de Chos Malal y los tres vecinos negaron ser los del video. No son porque los conozco, voy a trabajar para que se esclarezca”, reiteró.

Además, Cayul informó que en los días previos a la denuncia no nevó en la zona como se ve en el video. “Ese video con los cuatro pumas, hasta los perros no son de la zona. No sabemos dónde es, no hay certeza”, replicó.