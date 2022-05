Un empleado de Banco Provincia de Neuquén estafó a una señora de 94 años y le robó $80.000 a través de extracciones en cajeros automáticos con su cuenta. Si bien el abogado de él intentó llegar a un acuerdo, la Fiscalía primero deberá hablar con la damnificada.

El ladrón recibió cargos por el delito de “defraudación especial por el uso de una tarjeta de crédito obtenida mediante engaño”, según detalló LM Neuquén. El crimen fue cometido por el acusado en medio de sus funciones bancarias, desempeñándose en el anexo de jubilados del banco.

Luego de una investigación interna fue despedido. El sujeto debía entregarle una nueva tarjeta de débito a la abuela, pero jamás lo hizo. Muy por el contrario, entre el 16 y el 19 de julio realizó cuatro extracciones de 20 mil pesos cada una, llevándose un total de $80 mil.

Soledad, sobrina de la víctima, habló con el medio y contó: “El viernes 30 de julio de 2021, fuimos al cajero automático a retirar dinero y nos desconoció la tarjeta de débito, lo que nos pareció una rareza muy grande”. Se comunicaron con las autoridades y las sospechas comenzaron.

El empleado de un banco en Neuquén estafó a una abuela de 94 años. Foto: (Imagen ilustrativa)

Al acudir a la entidad bancaria, explicaron que el 7 de julio de 2021 se había generado y entregado un plástico nuevo. Sin embargo, se les informó que nadie lo había solicitado. Acto seguido, radicaron la denuncia correspondiente en la Policía. A su vez, también fueron a la Fiscalía de Delitos Económicos y enviaron un mail al banco adjuntando las denuncias y pidiendo los registros de las cámaras de cajeros.

La fiscalía, de esta manera, logró dar con el empleado que estafó a la mujer y el lunes 30 le hicieron conocer los cargos en su contra. El abogado del detenido no negó ni los hechos ni la calificación, con lo cual la magistrada Carolina García fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

El empleado de un banco en Neuquén estafó a una abuela y pretende librarse del juicio donando leche al hospital. Foto: Ministerio de Salud de Neuquén

No obstante, el defensor del empleado bancario planteó la posibilidad de una salida alternativa. Propuso que se suspensa el juicio y, a cambio, el acusado deberá pagarle $2000 de forma mensual a la víctima durante 1 año y, además, donarle 4 litros de leche en polvo por mes al Hospital regional.

Por el momento la jueza no ha dado lugar a la petición, pues los abogados no han hablado con la damnificada. De acuerdo a la decisión que tome el juicio avanzará o no.