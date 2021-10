Un hombre se ahogó en el lago Lácar, en San Martín de Los Andes, el pasado lunes al mediodía, y las imágenes del hecho quedaron registradas por turistas que estaban en el lugar.

Advertencia: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

//Mirá también: Efectivos policiales se capacitaron en primeros auxilios y RCP en Eldorado

En el video se puede ver cómo dos miembros de Prefectura acudieron al auxilio del hombre que se había lanzado al lago, pero sus intentos fueron infructuosos para poder rescatarlo.

“¡Ahí está!”, le gritaban los turistas desde lo alto de una embarcación, a la vez que señalaban dónde estaba el cuerpo que aún se alcanzaba a divisa a pesar de las profundidades..

Mientras trabajaba en el rescate del hombre, uno de los efectivos respondió: “Está bien, pero no llego, son cuatro metros de profundidad”.

El hombre se arrojó al lago Lacar por cuenta propia

Según relataron los turistas que fueron testigos de la desesperante situación, el hombre se arrojó al lago Lacar “por cuenta propia”.

Y antes de que se hundiera y ya no pudiese ser rescatado, las personas que observaban la situación desde una barandilla justo arriba del hombre que trataba de flotar, le gritaban que lo hiciera, y que “moviera sus pies”, aunque ya muchos de ellos notaban que el hombre no sabía nadar.

El momento previo a que se ahogara el hombre y llegara la Prefectura.

La Justicia investiga el accionar de la Prefectura

Debido a que no pudieron salvarlo y también en base a lo que decían los miembros de la Prefectura en relación a la profundidad del lago, la Justicia está investigando si el accionar de la Prefectura Naval fue el correcto, tanto en tiempo como en las formas.

Según se alcanza a ver en el video, los turistas prontamente empezaron a indicarles a los prefectos dónde estaba el hombre. En ese momento, uno de los dos efectivos de la lancha se arrojó al lago con intenciones de sacarlo.

Pero falló en su intento. Luego se mantuvo agarrado al gomón, mientras el hombre se hundía en el lago Lácar.

“Agarralo del pelo ¡Metete al agua!”, se alcanza a escuchar en el video, que un turista le reclamaba eso al efectivo de la Prefectura. A lo que éste respondió: “Está bien, pero no llego, son cuatro metros”.

Lo que se sabe hasta el momento

Según quedó detallado, el hombre que se ahogó era de nacionalidad paraguaya que residía en la zona. Por sus propios medios, él decidió tirarse al agua y ya luego no pudo salir.

Ante lo cual, varios turistas observaron el hecho y pronto se dieron cuenta de que no podía mantenerse a flote: “No sabe nadar”, se escuchó en el video que registró todo.

En ese momento, y de fondo, se ve cómo empieza a aparecer una lancha de la Prefectura. Inmediatamente, los turistas les empezaron a dar indicaciones de dónde estaba el hombre, que lentamente se iba hundiendo.

“Se sacó la ropa, se fue hasta la cabecera y se tiró al agua . Dejó todas sus pertenencias en el lugar”, estas fueron las palabras del prefecto Miguel Rodríguez, que está a cargo de San Martín de los Andes, al hablar con el diario LM Neuquén.

Rescate infructuoso

Cuando el prefecto alertado por los turistas se arrojó al agua para rescatar al hombre, este intento ya fue demasiado tarde.

Según Rodríguez “lamentablemente no pudo salvar al joven”. Luego, los efectivos lograron rescatar el cuerpo y trasladarlo a la costa, donde intentaron reanimarlo pero sin salvarle la vida.

También se supo que las temperaturas en ese momento, a pesar de ser cerca de las 13.00 de este lunes, no eran las ideales para sumergirse, por lo que se intenta investigar cuáles habrán sido los motivos que llevaron al hombre a arrojarse al lago.

La fiscalía investigará si la Prefectura actuó de forma correcta.

Las investigaciones de la fiscalía

“No hay hipótesis delictiva. No hay indicios de criminalidad. Fue algo a la vista del público y no hubo algo raro que nos dé de sospechar de una instigación o una ayuda para el suicidio, porque la persona se desviste en el muelle y se tira. Por lo cual no hay una Intervención”. Estas fueron las palabras del fiscal Maximiliano Bagnat, que tomó el caso.

Y además agregó: “eventualmente si pudiera surgir algún tipo de cuestionamiento del accionar de Prefectura es cuestión federal, pero si surge algo por el estilo se remiten las actuaciones que se labraron en la Comisaría 23, al Juzgado Federal, quien también lo puede pedir de oficio”.