Después de horas de angustia y desesperación, se confirmó la noticia más temida. Encontraron muerto a Santiago Galdeano, el nene de tres años que fue visto por última vez cerca de las 20 horas de este sábado en el Circuito de Motocross Pollo Mark de Plottier, ubicado en las cercanías de Cápex, en el barrio Las Lilas, Neuquén.

El cuerpo sin vida de Galdeano fue hallado en uno de los canales de riego de acceso al predio. La información fue confirmada por sus familiares.

El pequeño de tres años es primo de Ezequiel Centurión, exjugador de River y actual arquero de Estudiantes de Buenos Aires. Al momento de su desaparición, llevaba puesta una gorrita naranja, una remera blanca, con un jeep adelante, un pantalón camuflado y zapatillas azules.

Así lucía Santiago Galdeano cuando desapareció.

Julián Rivas, responsable de la pista de automovilismo donde se perdió Galdeano, manifestó su dolor. “Estábamos en las prácticas en el circuito de Motocross, Pollo MX Park. Previo a la carrera de este domingo, que quedó suspendida, hicimos los entrenamientos. Santi acompañaba a uno de los pilotos, su padre Omar Galdeano, y estaba con su hermanito de 12 años”, señaló en diálogo con LM Neuquén.

Sobre su desaparición, señaló que no entiende qué fue lo que ocurrió. “Es lo que nos preguntamos todos. Estaba jugando en boxes y no lo vimos más. No lo pudimos ubicar”, se lamentó.

“La Policía cree que es probable que se haya quedado dormido, porque generalmente duerme la siesta y no lo había hecho. O que alguien se lo haya llevado. Tantas cosas le pueden pasar a una criatura de esa edad, es un lugar muy grande”, había dicho la madre del chico, Virginia Rais, en diálogo con Río Negro, antes de conocerse el trágico desenlace.

El pedido de Centurión por su primo en Twitter.

Otra de las hipótesis que se maneja es que se haya desorientado viendo la carrera de una de las competencias que se disputaban durante la jornada, lo que habría originado que se extraviara.

En el lugar, se llevó a cabo un rastrillaje a pie, con grupos que recorrieron la zona en silencio, llamando al nene en voz alta y se revisó también cada vehículo que circuló por el puente carretero Neuquén-Cipolletti y la ruta 7, en la zona ex peaje hacia Centenario. Pedían encarecidamente a los vecinos no acercarse al lugar para no entorpecer la búsqueda del pequeño.