“Cuando llegamos fue un descontrol”: la declaración de un bombero sobre la explosión en Plaza Huincul

Después de la terrible explosión en una refinería de New American Oil en Plaza Huincul, el jefe de Bomberos de Cutral Co, Darío Campos, reveló detalles sobre cómo fueron las primeras horas críticas del incidente y aseguró que fue “un descontrol”.

Cuando los bomberos llegaron al lugar del hecho, no sabían que estaba sucediendo y desconocían la magnitud del incendio. En diálogo con LMNeuquén, Campos dijo que estuvieron más de dos horas para organizar el operativo. Además, trabajaron en conjunto con los operarios de la planta, quienes conocen las maniobras operativas de producción.

Los bomberos trabajaron en la refinería más de seis horas ininterrumpidas. Sobre la Ruta 22, a cuatro kilómetros de Plaza Huincul, habían miles de operarios que fueron a ayudar al lugar: autobombas, ambulancias y camiones cisterna que llevaron agua para combatir el fuego.

“Cuando llegamos, como toda situación de emergencia fue un descontrol. Llegamos y teníamos una dotación de Plaza Huincul haciendo el control del lugar y nos organizamos con las tareas de extinción. Nos demandó dos horas organizarnos”, expresó el bombero.

Darío Campos, jefe de bomberos de Cutral Co, reveló que les demandó dos horas organizar el operativo. Foto: LMNeuquén

La reconstrucción del hecho a raíz de los testimonios de los operarios

Con los testimonios de los diferentes operarios, Campos detalló cómo inició la explosión, aunque todavía no se sabe con mucha precisión. “Se inició aparentemente entre un tanque (de crudo) y una bomba, estaban haciendo una maniobra de rutina y después el incendio se propagó para otro sector a causa de una explosión”, indicó el hombre.

Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, los familiares de las víctimas y parte del plantel de la empresa esperaban noticias. El personal de Fiscalía, ARR y psicólogos hablaron para contener a los trabajadores que se salvaron de milagro cuando cambiaron de turno.

“Nos avisaron que habían empleados y los dábamos por desaparecidos hasta no saber qué pasó con ellos. Al principio estaba sólo un personal de seguridad y uno de los jefes que había sido avisado y llegó al lugar”, contó Campos.

“Todavía no sabemos que produjo la explosión”: la declaración del subsecretario de Defensa Civil

Este jueves, Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, dejó un curso en San Martín de los Andes y salió volando en un par de horas a Plaza Huincul. Al llegar al lugar, el funcionario público confirmó a los medios que Fernando Jara (34 años), Gonzalo Molina (31 años) y Víctor Herrera (58 años) fallecieron y 14 bomberos resultaron heridos.

Cuatro de los socorristas fueron trasladados al hospital, pero se encuentran fuera de peligro. Por su parte, la planta de NAO quedó clausurada y todavía no saben cuál fue el motivo de la explosión, por lo que la investigación sigue abierta.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, aseguró que no saben el motivo de la explosión. Foto: LMNeuquén

“No se sabe por qué se generó la explosión, recién hicimos el recorrido con Bomberos y llevamos el número certero de tres personas lamentablemente fallecidas y es materia de investigación de porqué comenzó el incendio”, indicó el titular de Defensa Civil.

“No se puede salir de la planta y esto quedará cerrado definitivamente, es sofocante el olor a combustible que hay en el lugar”, declaró Giusti. También aclaró que “no hay camioneros heridos como se dijo, si camiones incendiados y no tenemos ningún reclamo de otra persona que está desaparecida”.

Ahora, la fiscal Ana María Mathieu está investigando cuáles podrían ser los motivos de la explosión con un equipo que tomó testimonios y peritajes dentro de la refinería.