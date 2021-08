Se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Jorge Recalde el mismo habría cumplido 70 años, por este motivo en la mañana del 9 de agosto se se llevó a cabo un acto conmemorativo como todos los años, este encuentro se realizó en el monolito de la rotonda de ingreso al Valle de Traslasierra, sobre la ruta que lleva su nombre.

En este sencillo acto que realizan todos los años familiares e integrantes de la Fundación Jorge Recalde, se encontraron presentes autoridades, familiares y amigos de Jorge. En el lugar, se plantaron pensamientos y se dio a conocer donde estará entablado el Museo del Rally que lleva el nombre del “Cóndor de Traslasierras”.

Cabe destacar que Recalde fue campeón de Turismo Nacional Clase C y Trepadas Nacionales Clase C en 1974, en el Rally Argentino en la Clase 12 (1982), Clase C (1983/85), Clase A8 (1999/00) y Campeón Absoluto (2000), además de ser el único piloto argentino en haber ganado una fecha del WRC en 1988, pasando por los equipos oficiales Mercedes-Benz, Ford y Lancia.

En 1974 se había subido al Ford Falcon de Roberto Del Campo, con mecánica de Herceg-Ferrea. Ganó en su debut, la Vuelta de Olavarría, siendo el primer debutante victorioso en el TC. Después venció en el Gran Premio de la Montaña y terminó 5º en el campeonato.

En 1975 fue subcampeón de Turismo Carretera. A nivel internacional fue subcampeón mundial grupo N en 1988 y 1995, años en los que además ganó el Rally de Argentina. Disputó 266 competencias y ganó 59. Serio, callado y de manejo pulido, “el Cóndor” de Traslasierra falleció el 10 de marzo de 2001, al concluir la primera etapa del Rally de Villa Dolores cuando se descompuso en el parque de asistencia mecánica, donde expiró debido a un paro cardíaco. Sus restos fueron cremados en Villa Allende.

