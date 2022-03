Inmersa en el mundo del coaching ejecutivo, Virginia Da Cunha arrancó este feriado de 24 de marzo con sus últimos aprendizajes motivadores y rememoró que la oportunidad de cambio le llegó tras un accidente que padeció practicando snowboard.

“Si queremos cambiar nuestra realidad, cambiemos nuestra mirada. Reciclemos nuestros paradigmas”, invita la ex Bandana al destacar los apuntes de su coach Alfredo Diez.

Posteos motivadores de Virginia en este feriado del 24 de marzo. Foto: Instagram / Virginia Da Cunha

En su posteo trae un #tbt de 2014 cuando se fracturó cúbito y radio. “Lo sentí una gran oportunidad de cambio... Aprendí a perdir ayuda, a disfrutar de la quietud y me enamoré del esquí”, confesó.

La artista dio un giro en su vida y no duda en destacarlo cada vez que puede. Mendoza ha sido parte y testigo de esa “sanación” desde hace dos años, cuando Virginia eligió como su hogar a la Tierra del Sol y del Buen Vino.

“Me he convertido en Embajadora Turística por puro amor y admiración a esta tierra que me ha sanado y despertado ante una vida plena. Desde que llegué no paré de dormir en el más puro silencio mirando estrellas, escalar montañas, probar sabores únicos, experimentar rituales ancestrales, recordar mi esencia”, escribió el 14 de marzo.

El coaching ejecutivo

Virginia da Cunha comenzó hace un tiempo este proceso de coaching ejecutivo que -según indica su propio coach- brinda “claves para lograr que nuestros resultados sean extraordinarios y a la vez sostenibles en el tiempo”.

Desde el punto de vista de la cantante e influencer, este conocimiento y estas herramientas que está desarrollando son realmente constructivas. “Me está odenando y simplificando más de lo imaginado”, destacó.

Uno de los aspectos que ha revisado en este proceso tiene que ver con cómo hacer que un éxito sea sostenible. En ese camino pudo diferenciar los éxitos que le duraron poco de los que perduraron y ver el porqué.

Virginia Da Cunha junto a su coach Alfredo Diez. Foto: Instagram / Virginia Da Cunha

“Pude entender el verdadero significado de la sostenibilidad. Todos los contratos que he firmado y las decisiones que he tomado al crear una nueva alianza, sin conocer profundamente a la otra persona, terminaron antes de lo imaginado. Cuando dos personas se unen en pos de un negocio sin tomarse el tiempo de saber si comparten los mismos valores y paradigmas; sin conectar la base de sus vidas... el resultado es insostenible”, argumentó.

Despedida del verano

En la previa del desayuno reflexivo de este feriado, Virginia despidió el verano en Mar del Plata. A “La Feliz” llegó para musicalizar un evento y, a pesar del nublado, posó el bikini.

“Llueve y está fresco... claramente hoy despido el verano. Aunque el clima ya perdió total conexión con las estaciones... y aunque en una semana viajo a un destino donde el calor volverá a abrazarme”, posteó con un halo de misterio sobre su próxima parada.

Rally por las bodegas

Entre bodegas y autos antiguos, durante el Rally de las Bodegas. Foto: Instagram / Virginia Da Cunha

Si de lujos y exclusividades se trata, el Rally de las Bodegas es la excusa perfecta para disfrutar. El último fin de semana del verano, Mendoza fue escenari de la competencia que conjunga la pasión por el vino y los autos antiguos.

Y la ex Bandana dijo presente en uno de los establecimientos vitivinícolas que ofició de anfitrión. “Vinos y arte motorizado en la naturaleza”, resumió Virginia en su posteo del 19 de marzo.