Virginia Da Cunha estuvo como invitada en el musical de Los Mammones y habló de su nueva vida en Mendoza. La ex-Bandana cantó temas de la banda pop, algunos clásicos y su nuevo tema que hizo junto a Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes.

//Mirá también: Virginia Da Cunha recordó su paso por Bandana con uno de sus hits a orillas del Dique Potrerillos

La cantante interpretó dos temas de Bandana y luego Jey Mammón se mostró intrigado sobre la vida de Virginia en Mendoza. “Fui abducida en la pandemia. Llegué a visitar en ese momento a un novio que llevábamos un mes conociéndonos a la distancia y tuve un set en un lugar, una fusión en la que pongo música y canto en vivo”, contó sobre cómo llegó a la provincia.

Virginia Da Cunha visitó Los Mammones y habló de su vida en Mendoza. Captura del vivo.

“Quise cambiar el pasaje porque siempre que voy al interior me dan ganas de quedarme, y quedé varada en el mismo hotel donde estaba parando siete meses. Me enamoré de Mendoza y sobrevivimos a la relación. Una bendición el confinamiento en el paraíso mendocino”, comentó feliz sobre su nueva vida en la provincia de Cuyo.

Tan mimetizada está con Mendoza que a la producción del programa le pidió vino para poder tomar antes de cantar. “Cuando llegué pedí vino porque tenía frío y no hay. Entonces dije ‘quien se ha tomado todo el vino’”, dijo divertida Virginia dando pie al tema de La Mona Jiménez que cantó junto al conductor en versión blues.

Virginia Da Cunha y su pareja, un empresario mendocino.

“La próxima traigo el vino. Si vengo de Mendoza es lo mínimo que tengo que hacer”, aseguró la ex-Bandana y confesó: “Me he hecho adicta chicos. Mendoza me purificó, me sanó y me dio esta medicina, y me hice adicta al vino”.

“Hasta le hicimos una canción al vino con Felipe Staiti que es mendocino, el guitarrista y compositor de Enanitos Verdes. Lo conocí en pandemia y terminamos haciendo ocho canciones juntos”, contó sobre su relación artística con el artista y cerró la visita con el tema que compusieron juntos “Siempre en mí”.