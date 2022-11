Videos: Presión y gas lacrimógeno en Casa de Gobierno de Mendoza por reclamos de policías retirados

Reclamos, tensión, rotura de vidrios y represión con gas pimienta, fueron las escenas que se vivieron en Casa de Gobierno de Mendoza este jueves, cuando policías retirados intentaron ingresar al edificio para entregar un petitorio reclamando atrasos en sus haberes.

Incidentes en Casa de Gobierno en protesta de policías retirados (Captura de video)

Los manifestantes que sumaron más de 200 personas, entre policías retirados y familiares intentaron ingresaron a Casa de Gobierno, para entregar un petitorio donde reclaman atraso de un porcentaje en su haberes, fue cuando se produjo el enfrentamiento con los efectivos de seguridad del edificio gubernamental.

Un grupos de choque de la Policía de Mendoza se apostó sobre los accesos a la Casa de Gobierno y desde su interior repelieron las acciones de los manifestantes que rompieron vidrios sobre la puerta de ingreso de calle Peltier. Varias personas que estaban en el exterior, con intensiones de ingresar, sufrieron heridas y tuvieron que ser asistida luego de los incidentes.

Heridos durante la manifestación de policías retirados en casa de Gobierno, debieron ser atendidos. Foto: Gentileza: MendozaToday

Empujones, gas lacrimógeno y violencia

Concentración previo a los incidentes

Concentración de Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol), en casa de Gobierno de Mendoza. Foto: Amuppol

Incidentes en el interior de Casa de Gobierno de Mendoza

La manifestación fue organizada por la Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol): “El jueves 3 es el día del retirado y pensionado policial y penitenciario. Tiramos todos los ‘peros o diligencias para otro día’ y nos concentramos frente a Casa de Gobierno, donde está la Oficina Técnica Previsional (planta baja) para exteriorizar nuestra molestia por los atrasos en las actualizaciones salariales que nos causan perjuicios permanentemente. Nos vemos a las 10. Traer elementos de supervivencia básicos por si decidimos quedarnos”, anunciaba en Facebook el titular de esa organización, Omar Alcalde.

Amuppol Foto: facebook

Declaraciones de Omar Alcalde (Amuppol)

Alcalde remarcó denunció: “Me he cansado de recorrer pasillos y no he tenido respuestas. No pedimos aumentos, si no lo que nos corresponde por ley, dicen que es Anses la que demora los pagos”.