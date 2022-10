Video: un ladrón le robó la mochila a una mujer mientras se subía al colectivo en San Martín

Era plena tarde cuando una mujer se preparaba para tomarse el colectivo que va desde San Martín a la ciudad de Mendoza cuando fue atacada por un delincuente. En el video se muestra como el malviviente le arranca, de la espalda, la mochila a una mujer para luego darse a la fuga.

El hecho se produjo sobre a Ruta 50 a la altura del Barrio Venier en el departamento de San Martín. En el video publicado por Radio Regional se puede ver como la joven y el delincuente están esperando el colectivo. En ese momento todo parece una situación normal.

Policía Científica micro

Ahí es cuando el hombre deja pasar primero a la mujer y mientras está subiendo comenzó a tironear la mochila hasta que logró cortarla y huir con ella.

Vecinos aseguraron que cada vez son más frecuentes los hechos de inseguridad que viven todos los días. “Ya no se puede ni siquiera tomar el colectivo. Si esto ocurre a plena luz del día, no me imagino lo que es en la noche”, explico una vecina a FM Radio Regional.

Mira el video del tenso momento

Otros hechos de inseguridad han afectado a la provincia en el último tiempo y cada vez son más frecuentes. En la última semana uno llamo la atención al terminar de manera insólita.

un hombre de 32 años fue detenido después de intentar llevar a cabo un robo junto a otros individuos, en un domicilio de Las Heras. En ese momento, el sujeto golpeó a uno de los policías e intentó huir, cayendo en el interior del zanjón. Asistido por las lesiones, debió ser trasladado al Hospital Central para intervenirlo quirúrgicamente.

Si nos remontamos a un mes atrás en un mismo día ocurrieron dos robos a plena luz del día en el Centro de Mendoza. Se trataba de tres menores que fueron detenidos por robo de dinero en plena ciudad.

Otro hecho de inseguridad que llamo la atención fue cuando delincuentes vestidos de payasos abordaron a una mujer que acababa de estacionar su auto. 4 sujetos con máscaras y pelucas apuntaron a la mujer, quien afortunadamente pudo bajar a sus hijo del auto antes que se lo robaran.