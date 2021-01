La Vendimia 2021 ya tiene sistema de identidad visual y estuvo a cargo de tres jóvenes mendocinas, estudiantes y egresadas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Se trata de Paula Minati (25), María Belén Díaz (26) y Cecilia Belén Flores (26), tres amigas que se unieron para diseñar el afiche de una fiesta no convencional, la que por primera vez será virtual por el contexto de pandemia, y su proyecto fue el ganador.

“Epifanía”, seudónimo que las chicas ocuparon para el concurso, resultó elegido de entre 15 propuestas y fue por unanimidad. El jurado compuesto por profesionales de la UNCuyo; ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza); el Gobierno provincial y diversas instituciones educativas locales, resaltó que cumplía con todos los requisitos para ser aplicado en formatos multiplataforma como vía pública, TV, dispositivos móviles y computadoras, entre otros.

Ganador. El afiche que comunicará la fiesta máxima de Mendoza a todo el mundo. Gentileza

Las diseñadoras presentaron una imagen en la que buscaron resaltar la virtualidad de una fiesta en la que mendocinos y turistas estaremos conectados a través de distintos dispositivos, ya que por el COVID-19 no podrá realizarse en el Teatro Griego Frank Romero Day como cada año.

Además, en su trabajo incluyeron a todos los hacedores de vendimia, desde los cosechadores de la vid hasta los responsables de la Fiesta Nacional de la Vendimia como productores, artistas, las reinas, mendocinos y turistas.

“El 5 de enero ví la convocatoria en el Instagram de Cultura y sentí que este año era nuestra oportunidad para presentarnos, ya que años anteriores habíamos querido pero no nos animábamos. Les mandé un WhatsApp a las chicas y rápidamente dijeron que si, que era mejor presentarnos juntas y eso nos motivó mucho más”, contó Paula Minati a Vía Mendoza.

Las jóvenes diseñadoras del afiche. Gentileza

“La virtualidad y la inclusión fueron nuestros conceptos claves. Nos inspiramos en el trabajo en conjunto que hacen todos los que participan en vendimia, además de valorar a cada uno de ellos. El contexto en el que estamos viviendo también fue parte de la inspiración y jugamos un poco con eso, que este año ese trabajo en conjunto se va a ver materializado a través de distintos dispositivos y gracias a la tecnología”, rescató Minati.

Como se enteraron sobre la hora del concurso, las jóvenes unieron fuerzas y en una semana sacaron el diseño que representará a una Vendimia que son lugar a dudas quedará para la historia.

Amistad, creatividad y esfuerzo

Paula, Belén y Cecilia se conocieron en el 2013 en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo y desde el comienzo de se carrera forjaron una amistad que este fin de semana se llevó uno de los premios más grandes para su futuro laboral, ganar el concuso del sistema de identidad visual para Vendimia 2021.

Según explicaron, fue Paula quien las entusiasmó para presentarse en el concurso y rápido dijeron que sí a la propuesta. “Somos mejores amigas”, resaltaron y fue en lo que se apoyaron en todo momento, tanto desde lo emocional como en lo profesional, para trabajar. “Volver a reunirnos para hacer un gran trabajo fue emocionante”, expresó Belén Díaz.

“Estamos atravesando una etapa en la que estamos creciendo profesionalmente y ese crecimiento se vio reflejado en este trabajo. En algún punto conocerse y saber qué podía aportar cada una ayudó a la hora de encarar un proyecto tan grande en poco tiempo”, dijo Paula.

Belén, Cecilia y Paula, las diseñadoras del afiche de Vendimia 2021 Gentileza

Durante los años de cursado, fueron compañeras de estudio e hicieron varios trabajos juntas, lo que las favoreció para complementarse y definir el lugar de cada una ocuparía para alcanzar su objetivo. “La organización fue bastante rápida y de entrada la idea quedó definida, hicimos los bocetos y nos dividimos las tareas para agilizar el trabajo porque teníamos muy poco tiempo”, explicaron.

Y confiaron: “Nos conocemos demasiado, hay total sinceridad entre nosotras y podemos decirnos todo con respeto y amor, tanto lo que nos gusta como lo que no. Sabemos cómo trabajamos, los puntos fuertes y débiles de cada una, entonces nos fue sencillo repartir el trabajo y organizarnos”.

Cuando les comunicaron que su propuesta era la ganadora no estaban juntas, por lo que cada una lo vivió de diferente manera. Al respecto, Paula comentó: “Me lo dijeron a mí y tenía unas ganas incontrolables de abrazarlas a las dos y de decir ‘lo logramos’. Se me llenó el corazón de felicidad y me costó caer. Sentí mucho orgullo, me sorprendí de lo que conseguimos con mis amigas, todas juntas”.

Y rescató: “Es un reconocimiento muy grande al esfuerzo y a la dedicación de todos estos años de estudio. Que culminen así es súmamente importante y emocionante. Estamos ingresando al mundo laboral y uno arranca muy inseguro, con muchos miedos, y este tipo de cosas te motivan a crecer y a seguir formándote. Además, nos ayudó a confirmar a que estamos en el camino correcto”.

Por su parte, Belén comentó que estaba en Rosario cuando les comunicaron que ganaron. “Apenas me llamó Paula para decirme grité como nunca en la vida. Es un gran mimo para tanto esfuerzo durante la carrera. Es muy loco pensar que nuestro diseño va a representar a la Vendimia, a Mendoza y que va a ser masiva su reproducción”.

En tanto que Cecilia en ese momento sentió “ganas de gritar y de llorar al mismo tiempo. No entendía nada, no caía que era real y que estaba pasando. No encuentro palabras para definir la felicidad que siento de que hayamos ganado”.