Una influencer gastronómica hizo un hilo de los mejores lugares en Mendoza y se volvió viral

Irina es la creadora de Buenos Paladaires, con la idea de compartir en redes sociales cuales son los mejores lugares de Buenos Aires, pero su popularidad se extiende a otros lugares cuando se va de viajes.

En esta oportunidad destaca que luego de venir tres veces a Mendoza en el mismo año decidió hacer este hilo en Twitter “desde su humilde opinión”.

Irina tiene más de 11,6 mil de seguidores en la red social del pajarito azul y la reciente publicación gastronómica llegó a los 17 mil “me gustas”.

La influencer propone más de 10 lugares en Mendoza para ir a degustar y visitar, ya que no solo son restaurantes.

La lista de la influencer:

Riccitelli en Lujan de Cuyo: “Esta bodega es mi gran amor mendocino”, dice Irina. La cocina está a cargo de Juan Ventureyra quien pone a los vegetales en primer plano. Un lugar relajado en donde se la pasa bien.

Riccitelli. Foto: Twitter Buenos Paladaires

Ruda en Tupungato: “Una de las últimas aperturas por Cami y Gaston”. Novedoso, es a la carta, tiene vinos de muchas bodegas y la vista es un sueño. “El chipá relleno me voló el yor”, agrega.

Ruda. Foto: Twitter Buenos Paladaires

La Cayetana en Maipu: Un lugar con mucha historia. “Fue el punto de partida del ejército que llevó a cabo la Conquista del Desierto”.

La Cayetana. Foto: Twitter Buenos Paladaires

Eduardo y Emilia son los anfitriones en de esta casona íntima con comida casera.

Alfa Crux en Valle de Uco: “Esta bodega fue mi descubrimiento, de la cual no escuché hablar mucho en su momento”. La cocina está a cargo de Edward Holloway, es uno de los lugares más increíbles que vi, donde se puede comer al pie de un lago con la Cordillera en frente.

Alfa Crux. Foto: Twitter Buenos Paladaires

Zuccardi en Valle de Uco: “Yo hice degustación y visita acá. “Después fui a Crux a comer (5 min en auto”, para mí es una gran dupla”.

Casa de Uco en Valle de Uco: “Acá me hospedé dos veces (en su momento era más accesible por pandemia) y si el día está lindo el almuerzo en el reservorio es un sueño”, aclara.

Casa de Uco. Foto: Twitter Buenos Paladaires

Hay variedad de menús para elegir y cocinan al aire libre por lo que están en el mismo sitio que los comensales.

Corazón del Sol: “Hicimos degustación y fue una linda experiencia. Muy ricos vinos y la bodega en si es hermosa”.

Corazón del Sol. Foto: Twitter Buenos Paladaires

El lugar está cerca de Casa de Uco la influencer recominda hacerlas en dúo.

Lagarde en Lujan de Cuyo: “Otra bodega muy linda. Está más cerca de la ciudad por lo tanto no tiene tanta montaña pero comes al lado del viñedo. La comida es muy buena”.

Bodega Lagarde. Foto: Twitter Buenos Paladaires

La Azul en Valle de Uco: “Esta bodega es un gran plan familiar. Se come cocina más sencilla pero muy buena. Tip: pidan mesa abajo de los sauces que la otra parte es muy ruidosa”.

Bodega La Azul. Foto: Twitter Buenos Paladaires

Además, la bodega cuenta con un hospedaje al fondo, el cual eligió Irina en la última visita, para ella muy recomendable.

Brindillas en Lujan de Cuyo: “Un restaurante de autor que vale la pena visitar”. Actualmente está cerrados pero reabren en Noviembre. Ideal modo cita, agrega la influencer.

Brindillas. Foto: Twitter Buenos Paladaires

The Vines: “Hicimos una cata a ciegas que fue muy divertida, pero 7 fuegos me pareció malo”. La bonaerense recomienda hacer alguna experiencia o pasar a visitar pero no para almorzar.

El Triciclo en Mendoza Ciudad: “Lauti se puso un triciclo de café en plaza San Martín” El puesto abre de lunes a sábados de 8:30 a 13:30.

El Triciclo. Foto: Twitter Buenos Paladaires

Tiene una hermosa energía y recomiendo que pasen a visitarlo!

La Central en Mendoza Ciudad: Una linda esquina que ofrece desde desayunos a cena. De noche hay tapas con productos de estación, vermú y vinos.

La Central Vermutería. Foto: Twitter Buenos Paladaires

“Desayunamos acá y también cenamos y ambas veces comimos súper bien”.

Atipana: “A este no fui, pero quiero mencionarlo porque siempre estuvo en mis pendientes y quisiera que lo chusmeen”.

Cavas Wine Lodge: Uno de los hoteles más lujosos de Mendoza. “El lugar es soñado si pueden ir a visitarlo, pero la comida no me mató. Vale la pena conocerlo pero no volvería a almorzar”.