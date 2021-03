Una docente sancarlina tiene coronavirus por segunda vez en cuatro meses y grabó un video desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) del hospital para invitar a los mendocinos a tomar conciencia sobre la gravedad de la situación. Se trata de Natalia Calderón, quien primero se contagió el 23 de octubre y tras haberse recuperado, el 25 de febrero de este año volvió a dar positivo.

La mujer da clases en el Instituto de Educación Superior Vera Peñaloza de Eugenio Bustos y está internada en el Hospital El Carmen de Godoy Cruz. Según ella misma contó, no se sabe si volvió a a contraer el virus o si este se reactivó.

Además, resaltó que esta vez los síntomas se presentaron con mayor fuerza: “En ese entonces si bien tuve síntomas bastantes dolorosos los primeros dos o tres días, después fueron todos mutando. Me duraban 24 horas, yo les decía los síntomas de las 24 horas, porque un día tenía mocos, otro día dolor de cabeza, otro día dolor de espalda y así hasta recuperarme bien”.

Calderón tiene trombosis por lo que “estaba advertida y la verdad que es muy fuerte, les pido a todos que comprendan que el Covid no es tan sencillo”.

“Lo que quiero decirles es que no es juego. Ahora estoy internada, me cuesta respirar el doble. Las medidas de seguridad las tenemos que tener todos, pero no basta, hay algo más que tenemos que hacer y es el no exponernos. Algunos la pueden contar bien y otros no tan bien. No quisiera que otros la pasen como yo la estoy pasando”, expresó la docente.

“Esto está volviendo y con mucha fuerza. En las escuelas cuídense”, cerró.