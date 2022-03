Todo comenzó con ¿me invitas un cafecito?, cuando Mercedes Carrion, fundadora de Tras-Pasar publicó en sus redes la iniciativa para que 500 personas donaran $ 200 a través de la app y ayudaran a comprar el material necesario para el área de kinesiológica del Hospital Notti.

La publicación decía: “Queremos equipar con todos los elementos necesarios de kinesiología el sector de oncología porque sé que darles todas las herramientas necesarias los llevará a una mejor recuperación y acá viene la parte donde vos que me leés jugás el papel importante. Si 500 personas nos invitan un café de $ 200 esto se vuelve una realidad, si lo pensás con $ 200 hoy no hacés nada, pero si realmente lo pensás yo te aseguro cambiamos la realidad de muchos. ¿Me invitas un café?”.

Publicación de Mercedes para la colecta. Foto: Instagram

Donar un cafecito significa que destinás lo que te puede salir ese producto en un negocio a una colecta en particular. La campaña fue publicada en últimas horas del domingo y el lunes a la tarde ya habían llegado al objetivo.

La repercusión fue tal que este martes ya se pudieron encargar todos los elementos para ayudar a mejorar el área de kinesiología de la parte oncológica, como por ejemplos:

Pelotas terapéuticas.

Manucuernas de vinilo.

Colchonetas.

Pelotas medicinales.

Piso encastrable.

Tobilleras con carga y demás objetos.

“Estamos en campaña permanente, más allá de esta campaña porque queríamos comprar las cosas para que en kinesiología puedan trabajar de una mejor manera con los chicos. La verdad es que todo el tiempo estamos generando acciones porque todo el tiempo queremos cambiar cosas, porque no paramos y porque ahí hay mucha necesidad”, afirma Mercedes Carrión a Vía Mendoza.

Mercedes en el Hospital Notti. Foto: Instagram

La asociación trata de hacerse cargo de las necesidades de las familias y los chicos internados, así como también de estas articulares. Pero Mercedes remarca que estas acciones se pueden dar gracias a la colaboración de la gente y al trabajo ad honorem de las personas que forman parte.

“Esa persona que donó $ 200, tiene que saber que es por ella que nosotros estamos pudiendo hacer eso. Porque con esos doscientos, más los otros doscientos la semana que viene vamos a tener un equipo de kinesiología armado durante una larga cantidad de tiempo para que los pibes estén mejor”, agrega la fundadora.

Por el momento la organización sin fines de lucro solo trabaja con los chicos del Hospital Notti, donde se encuentra la mayor cantidad de pacientes oncológicos de Cuyo, aunque planean también hacerlo pronto en el Fleming.

Mercedes y los que forman Tras-Pasar pensaban que esta colecta iba a tomar más tiempo, pero como pudieron resolverlo en tiempo récord ahora irán por remodelar la sala de espera donde los niños y niñas aguardan los estudios para saber si tienen que seguir con quimioterapia o se pueden ir a sus hogares.

Quienes deseen colaborar con los pacientes oncológicos del nosocomio pediátrico pueden contactarse por redes sociales: Facebook, Instagram, por WhatsApp al 261-3643707 o en el link de cafecito cafecito.app/asociaciontraspasar.

Cómo surge Asociación Tras-Pasar

Mercedes es mamá de Cami Gómez, una pequeña que hace 12 años fue diagnosticada con cáncer y ahí esta mujer conoció la realidad que viven muchas familias que pasan por tratamientos oncológicos.

Cami no logró mejorar con el tratamiento que duró 10 meses y falleció a los 6 años de edad. Desde ahí Mercedes Carrion decidió, un poco por idea de su hija, que mientras estaba en el hospital le decía que cuando todo pasara iban a hacer algo por los chicos.

Camilia mientras realizaba su tratamiento. "Tu amor traspasa , tu amor me traspasa", dedicado por su mamá en el aniversario de su partida. Foto: Instagram

“Si me decías cáncer infantil antes, yo lo veía como algo lejano, era algo que le pasaba a los demás. Hasta que un día te toca y le tenés que poner el pecho, y lo tenés que transitar. Lo bueno de todo esto es dar el mensaje de que de esto se sale. Lamentablemente a mí no me toco, pero ella dejó su legado y logró que 12 años después un montón de niños estén mucho mejor”, comenta Mercedes.

Esta asociación nace por no querer mirar para otro lado, más allá del dolor que sentía Mercedes decidió comenzar a cambiar las realidades de los niños y de las familias que pasan por esta enfermedad.

Todo lo que vivió junto a Camila pudo transformarlo para que en la actualidad las mejoras lleguen y se realicen cada vez más esos anhelados toques de campana con sus altas médicas. Para que los padres tengan mejores condiciones y ayudas económicas cuando lo necesiten.