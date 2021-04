Nuevamente conocemos la historia de un mendocino que destaca a nivel mundial. En esta oportunidad le toca a un hombre con una proeza especial en la parrilla, quien ganó el título internacional de Asador de Oro, Parrillero Master Grill. Se trata de Emir Lombardo, un maipucino que tiene una mano peculiar para la cocina.

// Mira también: Histórico hallazgo: mendocino descubre un Titanosaurio en el desierto chileno de Atacama

Emir ha dedicado su vida a la cocina y al grill, actualmente es dueño de Los Cactus Criollo, un restaurante ubicado en el corazón de Cachueta, además de numerosos emprendimientos gastronómicos como food trucks.

Evidentemente, la especialidad de Emir es la parrilla y la comida criolla, su singularidad siendo los platos argentinos, característicos de nuestra tradición y cultura.

El concurso de Asador de Oro

El asador maipucino fue nominado por la Asociación de Parrilleros Unidos, un grupo que reúne asadores profesionales y aficionados de toda América. También incluye a algunos europeos y amantes de la cocina ancestral.

En esta ocasión, fueron tres las categorías en las que participaron hombres y mujeres asadores, oriundos de diferentes países de América. Las categorías de las nominaciones eran Parrillero Revelación, Asador de Oro y Asador de Oro Master Grill.

La nominación de Parrilleros Unidos al mendocino.

Emir fue nominado para la máxima categoría, Master Grill, y se codeó con grandes asadores de Argentina, México y Estados Unidos.

Con ayuda de sus fans, ganó

Lombardo explicó a Vía Mendoza como fue el proceso de selección de los ganadores. Si bien su desempeño como asador le otorgó la nominación, el título fue en gran parte gracias a todos aquellos que algunas vez se saborearon por un plato cocinado por Emir.

Los ganadores del certamen se eligieron mediante una votación por redes sociales y una votación entre los integrantes de Parrilleros Unidos: un 50% de los votos conformada por personas anónimas que elegían su preferido, un 25% de la votación entre la asociación y el último 25% se dispuso gracias a la interacción de los asadores en las redes de Parrilleros Unidos.

// Mira también: Un nuevo mendocino millonario: ganó más de 75 millones de pesos con el Quini 6

“Pensé que no me iba a ir tan bien porque no tengo tantos videos (en las redes de Parrilleros Unidos). Es más, tengo uno solo, los otros competidores tienen más. Pero se ve que el que hice yo tuvo mucha difusión, mucho alcance”, confesó Emir.

La premiación se realizó mediante un instagram live, del cual Emir participó al enterarse que fue consagrado como Master Grill internacional.

Emir en el instagram live de la premiación de Parrilleros Unidos.

Un título internacional abre puertas internacionales

Si bien el premio es un título solamente una sponsership especial de la asociación hacia los productos de los asadores y el nombramiento de Master Grill internacional, Emir destaca que este premio le dará más oportunidades.

“Al tener este título nos amplía mucho más la trayectoria, nos agranda el camino. Nos permite estar primeros”, comentó el maipucino.

El mendocino disfruta de su trabajo frente a la parrilla.

Al ser consagrado como uno de los mejores asadores a nivel internacional, las puertas de trabajos internacionales para Emir se abren de par en par: “Con esta chapa puedo laburar en cualquier lugar del mundo y parto de una estructura”.

Sin dudas, es un orgullo que un mendocino pueda ser destacado a nivel internacional, en una de las comidas que más nos caracteriza como argentinos.