Un joven del Valle de Uco reclamó por las redes sociales que fue agredido por una persona o por un grupo de jóvenes que fueron al evento de “Wine Rock”. El mismo se desarrolló en una bodega de Tunuyán y pide que lo ayuden a encontrar a los agresores para poder esclarecer la situación.

El violento hecho se desarrolló el sábado en la localidad de La Consulta. Si bien la víctima, Pablo Fiorio, está fuera de peligro, se tomó de sorpresa la agresión que recibió durante el evento.

En un principio durante uno de los eventos más grandes de la Bodega Monteviejo, se iba desarrollando de manera normal y llena de música. De un momento para el otro, casi al final del evento, Pablo fue golpeado con un vaso en el ojo. El golpe lo dejó inconsciente durante un tiempo y cuando el joven recuperó su conciencia se noto mediante el dolor que había sido golpeado de tal manera que le desfiguraron la cara.

El joven fue acompañado por un grupo de amigos, pero nadie logró dilucidar quién fue la persona que lo agredió. El golpe provocó todas escoriaciones en su rostro. El joven asegura no tener noción de quién fue la persona que lo golpeó y que cuando logró abrir los ojos, ya estaba en el Hospital.

Según sus declaraciones el joven afirma que no hubo ningún hecho previo a la golpiza, por lo tanto no estaría justificada de ninguna manera. Los presentes que lo acompañaron afirman que no hubo una “pelea masiva”, sino que solo él fue el agredido.

El hecho de violencia se desarrolló durante la Wine Rock.

A pesar de que varias personas lo acompañaron, se concentraron en ayudarlo a estabilizarse y no en focalizar a los agresores. Por este motivo, los familiares y amigos del joven piden que los ayuden a dar con las personas que lo violentaron “sin motivo alguno”.

En las historias que publicó la hermana de la víctima añadió un dato sobre dos de las personas que lograron ver a grandes rasgos. “Le pegó un chico morrudo con camisa a cuadros roja y negra y un chico flaquito con remera blanca y gorra. Si alguien vio algo por favor comuníquense”. Este pedido se viralizó en las redes sociales de varios mendocinos durante el fin de semana.

Cuando el joven fue a realizar la denuncia a la Comisaría 15° del departamento de Tunuyán se encontró con que uno de los ayudantes de fiscal que la había realizado luego de ver la foto del joven en las redes sociales.

Esta no sería la primera vez que casos de violencia como este se desarrollan en eventos masivos y culturales. En Mendoza se han llevado adelante varios de estos casos en recitales o boliches en donde, sin ningún motivo, algún participante del evento es violentado para iniciar una pelea o simplemente para hacer algún mal.