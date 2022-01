Hace algunas semanas se dieron a conocer los resultados de los artistas que ingresaron a la Vendimia Central 2022. El bailarín mendocino Federico García audicionó, como todos los años de su carrera, pero en esta ocasión no logró entrar, como consuelo su novio le escribió un tierno mensaje.

Año a año se presentan miles de bailarines para formar parte de la Vendimia central de Mendoza. Los castings son cada vez más rigurosos y las personas que se preparan durante todo un año, pueden quedar afuera del show más grande de la provincia.

Desde el año pasado que los castings para la Vendimia se realizan de manera virtual, por el coronavirus. La audición consiste en grabar un video bailando, actuando o cantando, según a lo que espiren y posteriormente subirlo al espacio disponible por los organizadores.

El bailarín Federico García se presentó, como suele hace todos los años, pero en esta ocasión no quedó seleccionado para la Vendimia Central 2022. Para que nadie se quedara sin conocer sobre su talento publicó el video con el que audicionó en las redes sociales con el texto: “Bueno ya que este año no entré, les dejo mi casting para que por lo menos vean algo mío de Vendimia este año. Felicidades a todos mis conocidos que entraron, feliz vendimia”.

Al día siguiente de que publicara el video su pareja, Emiliano Medina, le respondió con un tierno mensaje en sus redes sociales. “Sos de las pocas personas que conozco que aman la Vendimia en todas sus perspectivas, de los que disfrutan a pleno este época. Tal vez este año no tocó, pero nadie puede decir que el talento, la pasión y el trabajo lo tenés y cuando te toque brillar, lo vas hacer fuerte como lo has demostrado antes”.

El video superó las 400 reproducciones y los comentarios sobre la tierna publicación fueron muchos, sobre todo apoyando al bailarín mendocino.

Publicación del bailarín Emiliano Medina a su novio bailarín. Foto: Captura de pantalla

Una vida dedicada al baile

Federico tiene 23 años y se dedica a la danza desde que tiene ocho. El joven se presenta a audiciones de Vendimia desde que tiene 18 años. Estudio danza de manera formal, y se dedica a cuidar su cuerpo de la mejor manera posible.

De todas las veces que participó logró entrar a dos vendimias como bailarín de folclore en el 2017 y para contemporáneo en durante el 2020.

Cuando el joven se enteró que no entró este año a Vendimia Central, se desilusiono: “Me sentí bastante apenado y frustrado. Uno se prepara todo el año y le dedica muchas horas, creo que para cualquier bailarín es un golpe duro no entrar a Vendimia, pero creo que hay que tomar todo eso y transformarlo en motivación para seguir creciendo”, dijo a Vía Mendoza.