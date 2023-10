Triunfazo de Godoy Cruz que lo ubicó en zona de Libertadores: venció a San Lorenzo y quedó cuarto en la Tabla Anual

Godoy Cruz Antonio Tomba logró un triunfazo en la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional venciendo a San Lorenzo por 1 a 0 con gol de Nicolás Fernández.

Con esta victoria no sólo quedó como único escolta de la zona B del torneo, sino que ahora ocupa el cuarto puesto de la Tabla Anual y se metió en zona de Copa Libertadores.

Después de una seguidilla de buenas acciones del Tomba, y las grandiosas salvadas del arquero del Ciclón, Augusto Batalla, llegó el único gol del encuentro: un encendido Allende aceleró por los costados, entró al área chica y tras un centro raso, la empujó como pudo Nico Fernández, a los 18 minutos del complemento.

San Lorenzo fue por el empate y lo consiguió con gol de Bareiro, aunque fue bien anulado.

Tabla de posiciones. Foto: Promiedos

Con este triunfo, Godoy Cruz quedó en el cuarto lugar de la Tabla Anual y es escolta de Belgrano en la Zona B de la Copa de la Liga.

En la próxima fecha tendrá visitar a Newell’s el próximo jueves a las 21, mientras que San Lorenzo será local de Platense el mismo día, pero a las 18.

¿Qué dijo el ‘Gato’ Oldrá luego de esta victoria?

Fútbol Liga Profesional Godoy Cruz Antonio Tomba vs. San Lorenzo de Almagro en el estadio Malvinas Argentinas Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

El técnico del elenco bodeguero, Daniel Oldrá, analizó la victoria del equipo mendocino sobre San Lorenzo.

“Hoy sabíamos que San Lorenzo es un elenco duro, complicado. Lo bueno que hemos podido ganar y llevarnos los tres puntos que eran fundamental”, dijo el “Gato”.

Y agregó: “Los primeros minutos no me gustó a partir de los veinte mejoramos y el segundo tiempo entramos, esos primeros instantes ellos se cerraron y no nos dejaban entrar”.

Luego admitió que “primero queremos pelear el campeonato, de jugar algo diferente que nunca ha jugado nuestra institución. Somos consciente y sabemos lo que queremos. Los futbolistas están demostrando lo que quieren” dijo el adiestrador de 56 años.

“Estamos en una etapa que el equipo nos está dando esa posibilidad, los jugadores están llevando acabó esta chance. Ellos nos dan esa tranquilidad como cuerpo técnico, todo el grupo empujan a los muchachos”, siguió comentando en conferencia.