Luego de varios comentarios y posteos sobre el estado de los permisos necesarios para el traslado de estas dos elefantas, se confirmó la aprobación de todos los certificados necesarios. El Ministro Humberto Mingorance lo confirmó vía Twitter.

En la mañana de este martes, el responsable de la cartera de ambiente de la provincia, dio una grata información sobre la aprobación de los trámites que faltaban para realizar el traslado.

El posteo con la confirmación fue: “Luego de hacer todas las acciones administrativas correspondientes, junto a diversos actores, organizaciones y la sociedad en general, a quién agradezco enormemente, los CITES de Pocha y Guille ya se encuentran aprobados para efectivizar el traslado al Santuario @ElefantesBrasil”.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Esto quiere decir que el viaje de los animales al país vecino sería en los próximos días y semanas. Por el posteo de Mingorance, la participación ciudadana fue un gran impulso para que se concretara y de algo que está muy agradecido.

Además, agregó que luego de esta reubicación le seguirán dos especímenes más: “Ahora Pocha y Guille y posteriormente Kenya y Tami, convivirán con otros elefantes en un espacio 100% natural ubicado en Mato Grosso, Brasil, alejadas del encierro y el hacinamiento”.

El caso había tomado gran relevancia por las publicaciones iniciadas por el mismo Ministro donde apuntaba contra el Gobierno Nacional, precisamente contra su par a nivel nacional.

El Ministerio a cargo de Juan Cabandié no estaba dando los permisos nacionales para ser transportadas a Brasil. En teoría habían descubierto que el lugar en Mato Grosso no era un santuario sino un criadero. Acusación que fue desmentida por la organización Global Sanctuary for Elphants.

Repercusión en redes sociales

La repercusión de este posteo en redes fue tal que varias organizaciones ambientales y mendocinos comenzaron a apoyar la liberación de los muros del ex zoo.

El público al conocer la noticia del día martes, sobre el CITES, reaccionó con gran alegría y agradecimiento.

“Felicitaciones! Que alegría tan grande! Ahora a seguir esperando su llegada al Santuario de Brasil, en donde pocha y guille podrán vivir mejor!”, comenta Ecológicos Unidos.

Comentarios Twitter. Foto: Twitter

“Gracias a usted Humberto que dio la señal de alarma e hizo un enorme trabajo”, agrega otro usuario.

Comentario en Twitter. Foto: Twitter

“No nos entra el corazón en el pecho de la inmensa alegría que tenemos! Muchas gracias Humberto por tu constancia y firmeza, por elegir lo mejor para Pocha, Guille, Kenia y Tamy!”, agrega Elefantes Unidos de Sur.

Comentario en Twitter. Foto: Twitter

“Que alegría! Se van! Las chicas salen de ese pozo y se van! Gracias a todas las personas que pidieron por ellas. Mi corazón no puede más de alegría!”, afirma Maki.

Comentario en Twitter. Foto: Twitter

El traslado al santuario necesitará de una logística, en la que intervendrá varios organismos. Pero sin duda este cambio de habitad traerá beneficios para las elefantas Pocha y Guillermina.