La Escuela 4-072 Federico García Lorca situada en el departamento de Godoy Cruz, inició las clases de apoyo escolar sin luz ni agua, luego de que se inundara el techo del establecimiento como consecuencia de las lluvias de la última semana.

Deterioros en la escuela Federico García Lorca, de Godoy Cruz. Los Andes

“Estaban todos los desagües tapados y se hizo una pileta en el techo. Se mojó el tablero y nos dejó sin luz. Debían venir a verlo hoy, pero no lo hicieron”, precisó Viviana Lucero, regente del establecimiento.

Según aclararon, no es responsabilidad de la escuela limpiar las canaletas y los desagües, razón por la cual no se encontraban en condiciones antes de las tormentas.

Además, no hubo suministro eléctrico por lo que no pudieron poner en funcionamiento la cisterna, provocando no poder cumplir con la higiene de manos en el contexto de pandemia.

“Ayer limpiamos con cosas que trajimos nosotros y hoy también. No han venido a cortar el pasto y está lleno de yuyos el patio y la cancha”, indicó, con angustia, una docente, quien prefirió no dar su nombre.

Además de la falta de luz y agua, el establecimiento está con daños en paredes, goteras y tres salones cerrados consecuencia de un incendio los dañó en 2019.

Cerca de 100 alumnos deben asistir a clases de apoyo en este colegio, por lo que igual decidieron habilitar el ingreso este miércoles. Sin embargo, Lucero adelantó que “si mañana seguimos igual, no vamos a abrir la escuela”. Nota publicada por Los Andes