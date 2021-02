La Legislatura de Mendoza comenzó a funcionar con las sesiones de manera presencial en este caso la Cámara de Senadores. Y si bien se sumó a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno provincial, las críticas desde la oposición fueron muy duras, sobre las que se destacó la del legislador del Frente de Todos, Lucas Ilardo quien tildó de un “MendoShow”, lo que sucede en la provincia y agregó: “Dentro de este MendoShow, el principal artista se llama Rodolfo Suarez”.

Lo cierto es que la medida de austeridad tiene como fin específico, prohibir toda nueva contratación por el sistema de locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en horas módulo y todo incremento de la partida de personal.

“Esto no es austeridad, se llama ajuste y recae siempre sobre los mismos: los trabajadores asalariados, pero no impacta en determinados grupos económicos. Me suena a que hemos trasladado la sede del circo a la Legislatura. Vamos a apoyar, pero sabiendo que no le vamos a solucionar ningún problema a la provincia y que no se trata nada más que de una medida meramente demagógica”, también ‘pegó' Alejandro Abraham -Frente de Todos-.

En tanto, Marcelo Romano (Ciudadanos por Mendoza) y Lautaro Jiménez (FIT, votó en contra), también remarcaron que los recortes del proyecto no son sustanciales, y apuntaron a ajustar en otros aspectos.

Además propuso que se elimine la pauta publicitaria “así les creemos que quieren ser austeros y transparentes de verdad”, en tanto Jiménez -PTS- hizo hincapié en los privilegios de los legisladores y reveló su bono de sueldo, con la nada despreciable suma de 250 mil pesos de bruto ($206 mil de bolsillo).