Durante los últimos días se viralizó en la red social Tik Tok un video de una entrevista que Susana Giménez le hace a Charly García en el programa que solía tener en televisión. En el audiovisual hablan de cuando el artista se tiró del noveno piso en un hotel mendocino en el 2000.

El video comienza con imágenes de García tirándoce de las alturas del Hotel Aconcagua aquel 3 de marzo. Susana reacciona con asombro ante lo que está viendo y de la manera en la que el artista se tiró.

Posteriormente, la mediática la pregunta “¿seguiste nadando como si nada?” y él le responde “no, era muy chiquita la pileta, caí y ya esta”. Susana le dijo que le parecía que ni siquiera estaba llena la pileta a lo que él responde “en Mendoza no llenan nada”.

Luego, Giménez el pregunta al ícono del rock Nacional si le tiene miedo a la muerte a lo que él le responde que “a la muerte si, pero en Mendoza no tienen. No tienen muerte, está borracha”.

El video tiene hasta el momento más de 104.000 de reproducciones en la cuenta de donde se publicó con más de 20 mil me gustas. En los comentarios los fanáticos publicaron que les encanta cuando Charly molestaba a Susana en sus propias entrevistas, ya que lo hacía con frecuencia.

Respecto al comentario que hizo el artista de “en Mendoza no llenan nada” uno de los comentarios de un mendocino dice “si Charly dice que no llenamos nada, no llenamos nada. Es palabra santa”. Este comentario es el que tiene más me gustas hasta el momento.

Cuando Charly García saltó de un noveno piso

El hecho ocurrió el 3 de marzo del año 2000 cerca de las 12:30 cuando Charly García salió de su cuarto, ubicado en un noveno piso del hotel Aconcagua en la ciudad de Mendoza, en Argentina. El artista subió a la terraza, se acercó al filo y se paró en un pequeño borde de unos 30 centímetros.

En este momento histórico en el ámbito del rock tenía puesto un traje de baño rojo y en sus manos cargaba dos objetos: una repisa de madera para CDs con la cabeza de gato siamés y un inflable del gato Silvestre.

Arrojó uno y luego el otro. La madera se destruyó en un costado de la piscina, mientras que el inflable cayó dentro de aquel cuerpo de agua de unos 12 metros de largo, 6 de ancho y 3 de profundidad.

Luego de una advertencia del bañero del Hotel al grito de “no te tires”. Charly saltó.

Ante las preguntas de los periodistas presentes el artista respondió: “yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac (caer dentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)”.