Cada trabajo requiere de una herramienta primordial para poder llevarse a cabo. Su buen funcionamiento es indispensable para quien realiza su labor.

Para Anju Viard, su acordeón es su herramienta principal para trabajar. Sin su instrumento, no tiene como sustentarse. Anju es una artista neuquina y profesora de música en Valle de Uco, que toca su acordeón en calles y bares al sombrero.

La joven ha organizado un show virtual - “Piyamada Cumbiera” - para resistir contra el estrés del contexto mundial mediante la música y el baile. Pero, ese show vía Instagram tiene un fin solidario también. El acordeón de Anju necesita urgente un transplante de Fuelle, que cuesta 40.000, un monto imposible para alcanzar con sus propios recursos.

Sin embargo, sin el acordeón, Anju no tendría recursos directamente. Por eso, en su piyamada se pasará el sombrero virtualmente, para quien quiera colaborar con el instrumento de la joven.

Anju, siempre envuelta con la música

La joven neuquina es música desde pequeña, siendo su primer instrumento el piano. Hace ocho años se topó con el acordeón y su vida musical cambió por completo. Anju amaba tocar su música en la calle, por lo que necesitaba un instrumento que podría llevar a cualquier lado.

“Anteriormente estaba tocando el piano, pero es un instrumento que es imposible de llevar y el acordeón es su versión parecida”, explicó la neuquina a Vía Mendoza. Si bien es más fácil de transportar, es un instrumento pesado. Pesa 10 kilos, por lo que llevarlo colgado le ha producido lesiones en la espalda.

Pero eso no la detiene en lo absoluto. Se enamoró del acordeón y hoy contagia de su amor a la música por donde va. Actualmente vive en la zona rural de La Primavera de San Carlos, por lo que se vio envuelta en el movimiento en defensa al agua hace unos años.

Su acordeón es su acompañante en todo, por lo que necesita urgente repararlo. Gentileza.

Con unas amigas reversionaron la letra de la canción “No Me Arrepiento de este Amor”, de Gilda para crear la icónica canción mendocina sobre la 7722. La canción se hizo famosa en medio del “Parientazo”, cuando todo San Carlos salió a defender el agua de Mendoza.

La canción se volvió muy significativa para Anju, ya que “nos recuerda lo poderosxs que somos y todo lo que podemos lograr cuando el pueblo se une”. Además allí se dio cuenta que “la gente en cualquier lugar ama la cumbia”.

Su acordeón, su compañía constante

La joven lleva seis años con su acordeón, que hoy se encuentra desgastado por el uso. “El fuelle, que es el pulmón del acordeón, esta irreparable porque está todo agujereado del uso que le he dado, ya no da para más, si no lo arreglo se va a seguir desafinando y dañando. Tantos años de tocar en la calle y en el frío le han afectado también, porque es mayormente de metal, por eso es tan pesado”, explicó la neuquina.

Ese arreglo le cuesta 40.000 pesos, por lo que está encabezando este show virtual, donde se pasará un sombrero virtualmente para quien quiera colaborar.

El flyer del evento de Anju. Gentileza.

Anju, como todo músico y artista que vive de callejear con su instrumento, se encontró altamente afectada por el aislamiento del coronavirus. Fue obligada a la virtualidad, que le costo amigarse un poco.

“Mi relación con la virtualidad fue mutando y estoy viendo si es posible vivir de la música otra vez. Esta es la primera vez que voy a probar con algo así. Es toda una apuesta este Streaming para mí”, expresó Anju.

Su Piyamada Cumbiera será este miércoles 7 de julio, a las 22.30 hs, mediante su Instagram @anju.viard. Su repertorio contará de 20 canciones, que incluirá composiciones propias de Anju Viard y de referentes del género. Las mismas serán interpretadas con su acordeón y piano, con algunos invitados especiales.