Una vez más el video de un mendocino se volvió viral en TikTok, pero esta vez por una situación que causó gracia a los usuarios de esta red social, quienes no dudaron en apoyar la publicación con sus más de 50 mil “likes” y cientos de comentarios.

Se trata de un conductor, quien se vio tentado a descender del auto en el tiempo que dura el semáforo en rojo, que indica que se debe detener, para bailar con un dinosaurio. Su acompañante grabó la situación y el video se viralizó en la red social de origen chino.

La situación se dio en el semáforo de Sarmiento y Acceso Sur de Godoy Cruz. El conductor iba escuchando el tema “Salió el sol” de Don Omar y, al ver a una persona con un disfraz de dinosaurio bailando, le dieron ganas de acompañarla y no lo dudó.

Fue así que bajó de su auto solo unos segundo, hizo algunos pasos de boliche junto al enorme animal, y volvió a subir al vehículo para continuar su camino.

El video se viralizó en TikTok y recibió todos comentarios positivos

“Cada uno aprovecha el semáforo como puede”, escribió sobre el video que superó los 36.500 “me gustas” y fue más de 900 veces compartido.

En los comentarios, lo felicitaron por “animarse” a hacer lo que le dieron ganas en ese momento, sin pensarlo demasiado, y dejando de lado los prejuicios. Además, le agradecieron por alegrarles el día con su video.

“Mendoza provincia con buena gente”, “y yo pensando que le iba a pegar”, “decime q vivis en Mendoza sin decirme q vivis en Mendoza”, comentaron algunos.

“Jajaja años queriendo hacer lo mismo pero no me animo jajaja”, “Cada vez me gusta más mi Mendoza”, “el dino se vas hacer super famoso!!!!”, fueron otros de los más de 500 mensajes que recibió al pie de su video.