Una cordobesa comentó que presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto para que las mujeres puedan hacer deporte con el torso desnudo, pero sin que sean acusadas de exhibicionismo. Pero también propondrá que puedan andar libres, sin corpiño, malla o top deportivo por la ciudad capital o la vía pública, con los mismos derechos de los hombres.

“Quiero presentar en la Legislatura un proyecto donde la mujer pueda hacer topless sin tener que ir a un lugar privado donde se paga para hacer topless”, comentó Patricia Brecher (62) en diálogo con Cadena 3.

Y comparó las posibilidades que tienen los hombres en situaciones que las mujeres no. “Tengo amigos maratonistas. El hombre hace maratones y la mayoría, cuando entran en calor o con sudación, se saca la remera. Y la mujer no se puede sacar el top”, expresó Brecher.

Reclamó que las mujeres dejen de "denigrarse" al mostrar sus torsos desnudos. (Foto Ilustrativa).

Ante este proyecto que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres de caminar por la calle o hacer ejercicio con el torso desnudo, se le consultó a un grupo de mendocinas qué opinaban al respecto.

Si bien el proyecto surgió de una ciudadana de Córdoba, el debate se abrió socialmente. Y, frente a la posibilidad de que se presente algo similar en Mendoza, o que llegue a mayores y sea tratado a nivel nacional, las mujeres opinaron en redes sobre si es viable o no aplicarlo en la provincia.

Ante la pregunta de si estaban de acuerdo o no con la propuesta, más del 60% de las mujeres que votó dijo que “sí”, pero que ellas no lo harían, es decir, no les molestaría que otras lo hicieran. En tanto que un porcentaje menor, de más de 30%, dijo que no está de acuerdo y por supuesto que tampoco lo haría.

También proponen que puedan andar libremente por la calle igual que los hombres. Foto: telam

“Me parece muy mal que pierdan tiempo en estas cosas cuando hay otras para hacer y tampoco andaría en tetas”, comentó una usuaria. Y por el contrario otra de las opiniones fue: “Me parece perfecto. Hay que dejar de sexualizar el cuerpo de la mujer. Las mamas no son genitales”.

“Es fuerte porque se rompe una barrera y siempre salir de lo común es raro, pero creo que no está mal. La sociedad nos hizo ver que está mal solo porque nuestros pechos sí están sexualizados”, coincidió otra de las mujeres.

Acerca de hacer deporte sin corpiño o sin top deportivo, todas coincidieron sobre lo molesto que puede llegar a ser, doloroso e incluso contraproducente para la salud. Esto sobre todo a la hora de saltar o correr, ya que ese fue uno de los ejemplos que usó la cordobesa para referirse al tema.

“Realmente me parece que no sería cómodo. Nuestra fisonomía es distinta, tal vez con un top sí”, “Quizás sería un poco incómodo a la hora de realizar deporte, ya que la ropa sostiene, pero debería ser opcional”, “Más allá de que es un tema de salud, duelen mucho los pechos al correr sin corpiño”, fueron algunas de las opiniones sobre está situación.

Qué opinan las mendocinas acerca de si caminarían por la calle con el torso desnudo

También se les consultó si ellas se animarían a andar por la calle sin remera y sin corpiño, y todas coincidieron en que “no” por distintos motivos. Si bien muchas se mostraron a favor de que otras mujeres lo hagan y de “que cada cual haga lo que le haga feliz”, la mayoría reparó en un tema de seguridad.

“No porque todavía hay depravados. Es una cosa que con el tiempo podría cambiar pero primero la educación”, reflexionó una usuaria. Y en la misma línea otra resaltó: “Libertad ante todo, pero no sé si la sociedad machista está preparada para eso”.

Presentarían un proyecto en Córdoba para que las mujeres puedan andar con el torso desnudo. Foto: Gentileza.

Además, no faltaron quienes tildaron una vez más a Mendoza de ser una provincia conservadora, por lo que éstas prácticas temas no serán aceptadas socialmente, por el contrario serían muy mal vistas.

Y por último y no menos importante, otro un gran número de mujeres resaltó que no se sentiría cómoda al andar desnuda, mostrando sus pechos. Pero más por un tema de inseguridad personal y de falta de confianza en una misma.

Los estereotipos hicieron lo suyo en las mujeres por lo que, muchas no consideran tener los pechos adecuados para mostrarlos en la calle sin importar qué digan los demás, sin cubrirlos o levantarlos con un corpiño armado o que disimule lo “poco” o “mucho” que tengan. “No me siento cómoda con que me miren”, dijo una. “Yo no lo haría por mis inseguridades”, comentó otra.