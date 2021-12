En Mendoza, más precisamente en Tupungato, 15 mujeres rompieron con los estereotipos y demostraron que hay oficios que no son solo de hombres. Es por eso que se animaron a aprender de herrería y moldear distintos metales.

Asistieron al “Taller de Herrería Artesanal” destinado especialmente a mujeres, fue gestionado por la Municipalidad de Tupungato e instituciones educativas y de formación laboral, como el Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-205 “Doctor Valeriano Jaime”.

Las mujeres aprenden y se perfeccionan en el arte de cortar, ensamblar, soldar, pulir y modelar distintos metales para crear herramientas, muebles, puertas, ventanas, veladores, objetos decorativos y mucho más.

La municipalidad de Tupungato dictó un curso de herrería artesanal destinado exclusivamente a las mujeres del departamento.

El primer desafío fue realizar un velador, contó Susana Moyano, quien no sabía soldar y a pesar de los intentos fallidos no perdió la constancia y progresó a tal punto que anima a otras mujeres: “Intenten, acérquense porque es importante, una cree que es muy difícil y no es difícil en realidad, el tema es empezar a practicar hasta que sale, sobre todo para hacer cosas para la casa”.

Las mujeres expusieron sus trabajos de herrería

Además de adquirir conocimientos teóricos y prácticos, estuvieron presentes también en un evento muy concurrido, donde expusieron sus trabajos y presentaron las propuestas que se ofrecen en el Centro de Capacitación. Allí muchos vecinos y vecinas pudieron conocer sus artesanías y objetos

.

“Se está trabajando muy bien, les ha gustado mucho, están haciendo sus propias herramientas manuales, sus propios moldes, ya hay trabajos terminados y otros en proceso”, destacó el profesor.

Y agregó: “También se participó en una exposición en el Aniversario de Tupungato, entonces las chicas están muy entusiasmadas, muy conformes y con muchas ganas de seguir trabajando”.