Por Argentina campeón, cuáles son los tatuajes más pedidos en Mendoza

La fiebre mundialista no termina y algunos decidieron llevar este momento histórico marcado en la piel para siempre. Muchos mendocinos quieren demostrar su amor por la Scaloneta en un tatuaje, y por eso se dispararon los turnos apenas Argentina se convirtió en campeón del Mundo.

Los tatuajes más pedidos en Mendoza tras la final del Mundo

Los tatuajes más predominantes tienen que ver con las cábalas y las promesas, y como Argentina ganó corrieron a los estudios para grabar su pasión por la Scaloneta con la tinta, negra o de colores.

En el centro de Mendoza, los estudios de tatuajes colapsaron sus pedidos con motivo al 18 de diciembre de 2022. En la Galería Caracol de la calle San Martín, donde suele haber muchísima demanda, gran parte de los turnos de este lunes tenían que ver con la Selección.

La Scaloneta en la piel: mendocinos inmortalizan la tercera copa en tatuajes, y algunos son impactantes. Foto: Emiliano Coria - Mendoza Tattoo

Los modelos más pedidos: números de camisetas, la palabra “Scaloneta”, la fecha de la final, el naipe de 5 de copas, las tres estrellas. Sin embargo, uno ganó por goleada: la silueta del mismísimo Messi alzando la Copa.

Algunos mendocinos tatuados por Argentina campeón

Candela, una joven de 20 años, hizo una promesa luego del triunfo de Argentina vs. Croacia en la semifinal: ‘Si Argentina sale campeón me tatúo a Messi’.

Sus familiares eran los testigos y no pudo, o no quiso, zafar. “Mandé un mensaje, saqué el turno y vine a tatuarme la foto del capitán, con la copa en la mano”.

Lucas también se hizo de promesas que debió cumplir. Vio los partidos con sus amigos y todos prometieron lo mismo: ‘si Argentina sale campeón nos tatuamos’. Pero él tomó la iniciativa y no dudó en llamar al estudio. Se tatuó.

Fernando, el dueño de Inkside Tattoo Studio, reconoce que cuando comenzaron a llegar mensajes reforzó su staff y sumó a tatuadores para poder atender todas las demandas.

Silvio (49) y Francisco (13) entraron decididos a tatuarse al 10 el día después del mundial. La propuesta fue del chico, quien le propuso a su papá tatuarse el naipe del cinco de Copas.

“Le quemé la cabeza con el mundial 86 y fue él quien me propuso tatuarnos”, reconoció sorprendido Silvio. Sin embargo, hubo negociación con la mamá, quien aparte de no ser futbolera no estaba convencida de que su hijo llevara a Messi en su piel para siempre.

Después de la final, la mujer cedió y autorizó el tatuaje. Los dos, llevan a Messi levantando la copa del Mundo, y con la fecha 18/12/2022.

Sin embargo, Gonzalo fue el más original: se tatuó los resultados de todos los partidos a medida que avanzaba el Mundial, inclusive la derrota ante Arabia Saudita. Una apuesta muy arriesgada.

La historia del 5 de copas, uno de los tatuajes más elegidos

Un fanático inmortalizó en su piel el 5 de copas, la carta de Messi. / gentileza

Nació en la concentración de la Selección Argentina que jugaba la Copa América 2021 en Brasil. Un juego improvisado entre Alejandro “Papu” Gómez y Rodrigo De Paul llamó la atención de todos sus compañeros, incluido Lionel Messi.

El objetivo era tirar hasta 10 cartas arriba de una cama y acertar la deseada. Después de varios intentos, Gómez acertó la suya, el 1 de basto. Nicolás Otamendi, por ejemplo, también contó con esa suerte: 7 de espadas.

El juego siguió su curso y contentó, también, a Ángel Di María. Aunque lo más trascendental llegó de la mano de Leo Messi y su carta elegida. Cuenta el “Papu” en la serie documental “Sean eternos” de Amazon Prime, que Messi fallaba en sus intentos una y otra vez, una y otra vez.

Hasta que en el final eligió el 5 de copas. Y salió. El azar se convirtió en premonición para el plantel argentino, que festejó el juego como una verdadera conquista.

Dicho y ello, Messi se consagró campeón de América (ante Brasil en el Maracaná) en su quinta final continental, la quinta Copa.

El tema es que una vez comenzado el Mundial Qatar 2022, miles de hinchas se preguntaron si la famosa quinta Copa no era esta en realidad, la del Mundo. Y claro, en Qatar, Messi jugaba su quinto Mundial.

Las coincidencias o el plan del destino, como quieran llamarlos, tenían preparado lo mejor. Messi se coronaría como campeón del mundo ante los ojos del universo. Una merecida consagración después de una carrera fantástica.

La figura de Messi, el 5 de Copas, el trofeo mundial y un centenar de imágenes que dejó la gran final frente a Francia se convirtieron en tatuaje eterno.