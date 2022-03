Durante este verano las villas de alta montaña se ven colmadas de visitantes y turistas, la mayoría para orientarse utiliza sus teléfonos y las aplicaciones de Google Maps. El problema es que el nombre de muchas calles del lugar no figuran, por lo que una joven que vive en Las Vegas propuso a los vecinos que le envíen los nombres y la ubicación de sus calles para enviarlas al sitio para que comiencen a aparecer.

En Facebook, Sil Quintas, una integrante del sitio Fans de Potrerillos y vecina de la localidad publicó en su cuenta el siguiente mensaje: “Hola amigos y vecinos, hace poco que vivo en Las Vegas y quisiera aportar mi granito de arena, veo que casi el 90% de las calles no figuran en Google Maps, inclusive mi calle no estaba pero la pude agregar.

Por eso a quien le interese que su calle figure, ya sea para recibir correo, para que algún turista llegue con mas facilidad, me ofrezco a ayudar a ponerle nombre a todas las calles, ya sea de Las Vegas, Valle del Sol, Salto, Las Carditas, Vallecitos, Potrerillos y toda la zona que nos rodea, solo me envían una captura de pantalla y señalan donde esta su calle y el nombre, el proceso tarda unos días pero Google las agrega.

Una vecina de Las Vegas se ofreció a enviar a Google Maps el nombre de las calles de las villas de Potrerillos. Foto: Sil Quintas

De esta manera muchos vecinos le enviaron las imágenes con la ubicación de sus calles y ella comenzó a enviarlas a Google Maps para que aparezcan en la aplicación. Una manera de colaborar con los turistas y los visitantes que podrán, de a poco, ubicar bien sus casas y poder llegar a ellas sin problemas.

Sil Quintas publicó recientemente que “Buenos días a todos, hace poco ofreci mi ayuda para poder agregar en la app de Google Maps los nombres que faltan en nuestra zona, muchos de ustedes me pasaron las calles y algunos desconfiaron lamentablemente, yo no pido dirección particular, tampoco tengo intereses personales ya que solo soy una vecina de Las Vegas (quien quiera conocerme me envia privado y con gusto le paso mi direccion)”.

A continuación agregó que “La propuesta sigue en pie y hoy ya Google Maps nos muestra los resultados, ya agregaron la Av. del Sol, la calle Las Acacias, Los Tordos, Av. Las Rosas, Raquel de Oro, estan faltando todavia algunas que iré chequeando para volver a subir la info si es necesario”.

Algunas de las calles ya comenzaron a publicarse. Foto: Sil Quintas

Finalmente destacó que “Esto beneficia a los que tengan cabañas, comercio, y a los particulares que vivan aqui para que les llegue el correo o los amigos encuentren su casa.

Repito: nadie pide dirección particular, solo nombre de la calle (y no es necesarios que vidas en esa calle para poder ser agregada), destacó Sil Quintas en Facebook.

Reclamo por obras y señalización

Los vecinos de Potrerillos también reclamaron a fines del mes de enero una mayor señalización de las calles y obras hidráulica.

El pedido se realizó luego de que un hombre y sus dos hijas de 6 y 11 años murieron luego de que el auto en el que viajaban fuera arrastrado por un alud de agua y barro en Potrerillos. Cabe destacar que esta familia vive hace varios años en la región y conocían el camino donde se accidentaron.

“No hay ni siquiera un guardarrail en el puente donde ocurrió el accidente, algo que -por lo menos- sirva como barrera para la mayor parte del alud o la crecida. ¡Con eso alcanzaba y sobraba para evitar esta y otras tantas tragedias!”, reclamaron algunos vecinos.

También durante una protesta que se realizó en el lugar del accidente reclamaron que “No existen obras que eviten estos problemas. No hay canalizaciones en las zonas de cruces de ruta o puentes aéreos apropiados para transitar cómodamente, todo esto a pesar del mal clima que existe”.

Cómo agregar una ruta faltante a Google Maps

De esta manera y de forma muy sencilla indicamos las instrucciones para pedir a Google Maps que agregue una ruta o calle faltante, también se puede incluir cualquier información adicional para que puedan verificar la existencia de la calle o ruta. Desde el sitio se informó que, una vez recibido el dato, se investigará el pedido y se agregará la ruta al mapa una vez que esté confirmado.

En la computadora de escritorio:

Abre Google Maps en tu computadora.

Haz clic en el menú Menú .

En la parte inferior, haz clic en Editar el mapa.

Haz clic en Ruta faltante .

Haz clic en el mapa en el punto donde debería estar la ruta faltante.

Agrega el nombre de la ruta y cualquier información adicional.

Haz clic en Enviar.

En Android

Importante: asegúrate de tener la última versión de la app de Google Maps.

En tu teléfono o tablet Android, abre la app de Google Maps Maps.

Presiona tu foto de perfil o la letra inicial de tu nombre Ícono circular de la cuenta y luego Ayuda y comentarios y luego Enviar comentarios.

Selecciona la ruta afectada.

En la lista que aparece en la parte inferior, presiona el lugar o la ruta que deseas corregir.

Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tus comentarios.

Destacaron que esta función no se encuentra disponible en iOS.