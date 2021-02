Ante los desmedidos aumentos en las patentes de los automotores en Mendoza, desde hace horas circula una petición para que los mendocinos no paguen el impuesto impuesto por ATM.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó un fuerte aumento en el Impuesto Automotor que los usuarios comprobaron al descargar sus boletos. En algunos casos el tarifazo llega a 100%.

ATM 1

La ley Impositiva establece que los vehículos patentados de 2010 en adelante pagarán un valor equivalente al 3% del valor del auto determinado por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor (Dnrpa). Pero, los modelos anteriores a ese año, pagarán un valor fijo establecido por Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Ante esto, la movilización de los mendocinos se viralizó en las redes sociales y miles de usuarios ya se han adherido a la petición que está publicada en la página Change.org, donde remarca y solicita:

La publicación en las redes sociales cuenta con miles de adherentes. redes sociales

*No es posible que nos suban 75 a 100% la patente automotor 2021.

*Primera razón, es que la inflación INDEC fue del 53%

*Segunda razón, los sueldos subieron en promedio 24% y otros casos nada.

*Tercera, por mas que haya una aumento de avalúo por parte de Nación, este impuesto lo aplica la Provincia de Mendoza a los valores citados.

*Cuarta razón, la gran masa de vehículos particulares no han circulado por las calles por la cuarentena obligatoria, desde marzo hasta septiembre aproximadamente, lo que aplicar un aumento de esa magnitud siendo que el asfalto de las calles no fueron “gastados” (menos transito es igual a, menos policía, menos accidentes, menos impacto ambiental, menos uso de los espacios públicos), implica que no deberíamos pagar por lo no utilizado, siendo esta la base de este Impuesto.

*Llamo a todos los mendocinos a no pagar este impuesto hasta que no sea reducido su aumento avalores RAZONABLES.

* Cordialmente un vecino cansado de abusos impositivos. Finaliza la publicación.