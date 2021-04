Este martes un joven sancarlino encontró una importante suma de dinero en la calle y lo devolvió a su dueño. Se trata de Alexander Nina, tiene 20 años y es estudiante de enfermería.

El joven iba caminando por la calle Bernador Quiroga cuando se encontro con el dinero. El joven lo levantó y, cuando llegó a su casa, le contó a su hermana lo que había sucedido.

Ambos tuvieron la idea de hacer una publicación en las redes sociales para encontrar a su dueño y, horas más tarde, recibió un llamado de un hombre desesperado que explicó para qué era la plata.

“Yo hice una publicación en Facebook que si alguien había perdido plata me dijera de cuánto se trataba y cómo estaba el dinero. Bueno, al rato muchos me escribían pero no daban con las características. Luego, me llamó un hombre y me dijo que él había perdido 15 mil pesos, que estaban en un elástico, me explicó dónde lo había perdido y todo coincidía”, dijo Alexander a El Cuco Digital.

La esposa del comerciante, muy emocionada por la actitud del joven decidió brindarle unas palabras en las redes sociales en forma de agradecimiento.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para con vos y, como te dijo mi esposo, vas a ser recompensado. Nuestra recompensa es momentánea, pero Dios sabrá recompensarte como se debe..”.