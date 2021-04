Isabella Milagros Pereyra, tiene 11 años, es oriunda de Maipú y organizó un festival solidario. Este Viernes 16 de Abril a las 21hs, con el apoyo de Maipu Municipio, tendrá en escena las presentaciones de Johana Quinteros y la Compañía Kuruka Circo.

Todo comenzó cuando la pequeña tejió mantas que llegaron al hospital Notti y vió la foto de una nena en tratamiento que la había recibido, la inspiró a soñar con algo “más grande” para ayudar.

“Si pude hacer feliz con mis manos a un niño, significa que con mis acciones podré hacer feliz a muchos”, sostuvo Isabella.

La vida de Isabella está llena de pequeños milagros, por eso su segundo nombre es ese. Primero fue su llegada inesperada cuando en la familia acababan de pasar por un gran duelo y luego el milagro de volver a nacer aquel 18 de noviembre de 2009, cuando con tan solo 4 meses de vida la operaron a corazón abierto.

Isabella Milagros Pereyra.

“Mi corazón tiene un parche porque nací como dice la canción, con el corazón con agujerito”, dice Isabella con esa alegría con la que anda por la vida.

“Cuando empezó la pandemia el año pasado y no pude ir más a la escuela sufrí ataques de pánico, fue mi cardióloga (la doctora Ana Schroh) que me aconsejó hacer algo que me motivara. Me daban escalofríos, temblaba, sentía mucha angustia, hasta que conocía a “Urdiembre Solidaria”, una organización comunitaria que hace tejidos. Lógicamente soy la integrante más chica, pero me siento una más, son personas maravillosas todas que piensan en los demás”, agregó la pequeña.

Este Viernes 16 de Abril a las 21:00hs, Isabella tendrá su anhelado festival solidario, un evento que cuenta con la producción y auspicio de Maipú Municipio, y con la actuación de la talentosa cantante maipucina Johana Quinteros y los divertidos y creativos, Compañía Kuruka Circo.

La entrada para el espectáculo podrá ser canjeada por una caja de leche y las entradas pueden ya retirarse los días hábiles en Teatro Imperial (Perón y Pescara de Maipú) de 08 a 12hs o en Casa Doña Paula (Pescara 500 de Maipú).

La leche recolectada será a beneficio de los merenderos “Pancitas llenas”, “Neófitos”, “Angelitos negros” y “Comedor de los abuelos”