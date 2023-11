¿Nieve en noviembre?: las impactantes imágenes de una localidad mendocina cubierta de blanco

Una pintoresca localidad de Mendoza se volvió aún más hermosa este jueves cuando, sorprendentemente, se cubrió de nieve, lo que impactó a los vecinos al tratarse de una fecha en la que suele haber un clima mucho más cálido. Aún así, no pudieron dejar de admirar la belleza del paisaje y la capturaron en fotos y videos.

Se trata de Manzano Histórico, una ciudad ubicada al noroeste de Mendoza. Se carateriza por sus increíbles paisajes, flora y fauna y además por su gran valor histórico. Cada año es visitado por turistas que quieren descansar y pasar un buen rato, además de conocer un destino alternativo.

Nevó en Manzano Histórico Foto: Martín Aveiro

A partir de este miércoles por la noche, con los fuertes temporales que hubo en toda la zona cercana, en Valle de Uco, los vecinos pudieron apreciar una magnífica postal de sus paisajes favoritos, cubiertos completamente por la nieve. Lo que más les llamó la atención fue la época en la que se dio este fenómeno: plena primavera.

Nieve Manzano Histórico en pleno noviembre Foto: Mendoza Post

Las imágenes de la nieve en Manzano Histórico, Mendoza

Quien alertó a muchos de ellos fue el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quien subió las hermosas postales a sus redes y escribió: “Nieve en el Manzano Histórico un 2 de noviembre. El clima en plena primavera nos da sorpresas, pero no deja de ser maravilloso tener nuestros rincones de Tunuyán así”.

Nieve Manzano Histórico Foto: Martín Aveiro

Aún así, muchos usuarios destacaron que esta no era una buena noticia para algunos sectores, como para los cosechantes y productores. “Esto no tiene nada de maravilloso para las personas que viven de la producción, de las cosechas, esto trae más hambre y necesidades para los q no cuentan con más recursos q trabajar en las fincas para sobrevivir”, expresó uno de ellos.