El servicio de mototaxi ya se aplica en muchos países, sin embargo en Argentina aún es una novedad y queda un largo camino por recorrer para que se apruebe como medio de transporte de pasajeros. Por lo pronto en Mendoza, precisamente en Tunuyán, un vecino comenzó a trabajarlo y tiene la intención de armar un proyecto para que la moto se sume a los taxis y remises, pero para trasladar solo a un pasajero a la vez.

La mototaxi funciona prácticamente igual que un taxi. Por las prestaciones del vehículo, solo pueden trasladar a un pasajero por viaje, pero se rige con el mismo sistema de bajada de bandera que los taxis. Aunque es más económico que viajar en auto e implica menos inversión para los conductores mantenerlo.

“Busco una alternativa de trabajo para mi y otras personas. Hay países que tienen esta actividad y he estado investigando para conocer de qué se trata este rubro y cómo poder desarrollarlo en la provincia”, comentó al respecto Adrián Salas, quien comenzó a darle forma a este proyecto en Tunuyán y desde hace tiempo hace viajes con su moto.

La mototaxi sería una alternativa a los servicios del taxi o remis. Ignacio Blanco | Los Andes

El joven trabajó alrededor de siete años como chofer de taxis, por lo que conoce bastante del rubro, pero ante la necesidad de trabajo pensó en esta alternativa. “En el Valle de Uco a la gente le ha gustado y está muy bueno”, comentó sobre la aceptación de los vecinos.

También, lo planteó como un servicio atractivo para los turistas para que puedan recorrer los Caminos del Vino y disfruten de los paisajes y de la naturaleza de una forma diferente, más amigable con el bolsillo.

Adrián comentó que él trabaja con una aplicación que mide los kilómetros y empieza a funcionar una vez que el pasajero se sube a la moto. “Empecé a regular la tarifa un 45 por ciento menos de lo que sale un taxi”, explicó respecto de cómo regula el precio.

Buscan que se apruebe la actividad en Mendoza

Salas es muy consciente de los riesgos que implica circular en moto, por lo que resaltó que es necesario que se apruebe la actividad para que trabajen de forma legal. Por lo pronto, el tunuyanino está en busca de que algún legislador lo ayude para presentar el proyecto de ley a nivel provincial.

“Me dijeron que habría que evaluarlo pero que es muy viable”, resaltó Salas. Y comentó: “Mucha gente me habló para darme una mano e incluso ya me han pedido trabajo”.

“Estaría muy bueno que los legisladores puedan aportar su granito de arena, ya que ellos tienen la autoridad para trabajarlo y esta sería una fuente más de trabajo para muchas personas”, expresó Adrián Salas.