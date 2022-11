Mendoza será anfitrión del Torneo Sur-Centro de menores y cadetes de handball: hora y días de los partidos

Desde el próximo miércoles 23 al domingo 27, Mendoza será sede de los campeonatos Sur Centro de las categorías sub-14 y sub-16 femenino y masculino, siendo ésta la tercera vez consecutiva que la provincia será organizadora de este evento continental.

La primera vez que Mendoza fue sede lo hizo en el departamento de General Alvear en 2018 con el Torneo denominado Sudamericano de Menores, mientras que en Maipú lo fue al año siguiente en la categoría Cadetes. Fueron las últimas dos ediciones de esta competencia que se retomará luego de la pandemia, ahora como Sur- Centro, los mismos que ganó la juvenil masculina en La Casa del handball Argentino en Buenos Aires y donde también Argentina fue subcampeón en junior de varones y senior femenino, al caer con respectivos partidos contra Brasil.

Los Sur-Centro Menores y Cadetes 2022, organizados por la Asociación Mendocina (AMeBal) en conjunto con la Confederación Argentina de Handball, tendrán como estadio principal el imponente Arena Aconcagua ubicado en el Parque General San Martín, escenario que albergó en 2021 el Torneo Nacional de Clubes Juveniles A. También lo será la UNCuyo, muy cerquita del imponente estadio cerrado.

La Argentina se presentará con cuatro equipos, A y B en respectivas categorías. El plantel de menores estará integrado por Thiago Vera Osorio (Tupungato) en el A masculino; Valentina Catapano, Marina Morán (UNCuyo) y Josefina Carrizo (Maipú) en el A femenino; y Amparo Manino (Tupungato) y Catalina Magliochini (UNCuyo en el B. Además, como entrenadora de menores femenino estará Ana Alonso, de la UNCuyo.

En cadetes A masculino jugará Lautaro Cortez, Santino Masaressi, Ignacio Cedergren (Maipú), Martín Kulachok (Gral. Alvear). Mientras que en el B, lo hará Juan Ignacio Cuello (Maipú). En el femenino, estará Trinidad Kristish (UNCuyo) en el B, Valentina Contrera, Lucía Romero, Emilia Derimais (Maipú) y Carmela Lupari Litarat (Godoy Cruz) en el B.

En el Arena Aconcagua, los duelos serán con al siguiente agenda:

Miércoles 23: en la sub 14 femenino chocarán Argentina A y B a las 16. El masculino B contra Brasil a las 17.30. Varones sub 14 B ante Chile a las 19. Y en sub 16 A, mismo rival, a las 21.15.

Jueves 24: sub 14 masculino B contra Chile a las 15, el A contra Paraguay a las 16.30. Luego a las 18, el femenino B de la sub 14 contra Uruguay. Y ante el mismo rival pero en la sub 16 A masculina, 19.30. Y la femenina contra Paraguay a las 21.

Viernes 25: en masculina sub 16 B, juega Argentina contra Uruguay a las 15. La sub 14 B femenina a las 16.30 contra Brasil. La sub 16 B femenina ante Paraguay, a las 18. La sub 14 femenino A espera por Uruguay a las 19.30. Y la sub 14 A masculina, cierra frente a Uruguay a las 21.

Sábado 26: masculino sub 14 A y B a las 12. Y sub 14 femenino A protagonizarán el clásico sudamericano contra Brasil a las 21.