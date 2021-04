Como viene sucediendo desde octubre de 2019, la Provincia recibió hoy el séptimo desembolso del cronograma de amortizaciones destinado a construir la presa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento.

Según el acuerdo suscripto a mediados de 2019 por Nación y Provincia estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad jurídica, es decir que quedarán depositados y sólo podrán utilizarse para la construcción de la presa.

La transferencia alcanzó los u$s 64.088.534 y acumula así u$s 215.361.862 de un total de u$s 1.023.362.922 que le corresponde recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

El próximo desembolso está previsto para el 28 de julio y supera los u$s 46 millones.

El proceso licitatorio

El Gobierno de Mendoza durante 2020 dio importantes pasos para avanzar en la construcción de la presa.

En julio se presentó la única oferente del proceso licitatorio, la Unión Transitoria de Empresas Malal Hue, conformada por la empresa china Sinohidro y las mendocinas CEOSA, IMPSA y Obras Andinas. Y en setiembre el consorcio entregó las propuestas técnicas del plan de obra.

Luego del estudio, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas finalizó el análisis de antecedentes y, luego de ser aprobada, se dio lugar a la apertura del sobre 2, que contenía el plan de trabajo.

La aprobación de las ofertas técnicas (básica y alternativa) y sus variantes posibilitó una nueva y última instancia licitatoria: la apertura del sobre 3 con la oferta económica, en manos de la Comisión que se encargará de analizar.

El proyecto, que ya tiene validados por universidades nacionales los estudios de impacto ambiental sobre los ríos Grande y Colorado, posee cinco componentes que son: la presa, una línea eléctrica, las rutas Nacional 145 y Provincial 226 y la construcción de la nueva villa Las Loicas.

Este esquema prevé una importante generación de puestos de trabajo directo e indirecto y un amplio desarrollo económico en las provincias colindantes.

La obra más estudiada

La central hidroeléctrica Portezuelo del Viento se construirá sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe.

La obra marca un hito porque, además de generar 3.500 puestos de trabajo y priorizar la mano de obra local, está íntegramente en manos de la Provincia, que ya imparte cursos de capacitación para pymes y trabajadores, a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo.

Cuatro años de trabajo cuidado y minucioso, 163.425 horas/hombre, con una inversión previa de la provincia de $88 millones; rigurosos estudios y 33 instituciones nacionales y provinciales involucradas en estudios previos, hacen posible la concreción de un sueño mendocino de más de medio siglo.

El proyecto

La obra estará situada a 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera de Malargüe, el embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos y tendrá capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil hogares más.

Planteada para cumplir con múltiples propósitos, permitirá proteger la cuenca media y superior del río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía de riego para agricultura y ganadería en el Sur de Mendoza.

Alrededor del dique se harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la Ruta Nacional 145 y de la Ruta Provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional. Fuente Gobierno de Mendoza